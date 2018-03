Kako družba vidi transspolne osebe? #video

Ni vedno nujno, da se spol ujema s pripisanim spolom in osebno identiteto ob rojstvu. V oddaji Dan. na Planet TV so govorili o vprašanjih spolne identitete in transseksualnosti. Proces tranzicije spola je dolgotrajen in naporen, a pripelje do želenega cilja.

Najbolj znana je tranzicija nekdanjega olimpijca Brucea Jennerja v Caitlyn Jenner, ki se je končala januarja lani. Izkušnjo je opisala v svoji knjigi The Secrets of My Life, v kateri pravi, da je zdaj srečna in končno "izpolnjena".

Pri nas je bila že od nekaj najbolj znana in izpostavljena Salome. Družba jo je zaničevala in oboževala hkrati, dozorela pa je v dostojanstveno damo, ki je pustila močan pečat, so poročali v oddaji.

Andreja Pejić, po rodu iz Bosne in Hercegovine, je še kot Andrej v svetu mode veljala za enega od najlepših androgenih modelov, konec leta 2013 pa je prestala operacijo za spremembo spola. Je zelo uspešna in tudi zelo ponosna na svoje telo.

Katere so najpogostejše operacije?

"Dokler nekdo ne reče: res je, sem ženska, 'ujeta' v moškem telesu (in nasprotno), in želim to potrditi z medicinsko tranzicijo, se ta oseba ne obravnava kot transspolna," sta v oddaji Dan na Planet TV razlagal_a direktor_ica zavoda Transakcija Linn Koletnik in programska_i koordinator_ka Evan Grm. Kaj vse sta še povedali:

Proces tranzicije spolne identitete je kompleksen in dolgotrajen. V Sloveniji na operacijo za potrditev spolne identitete čaka deset ljudi. Poseg nam je pojasnil plastični kirurg Peter Zorman.

"Večinoma se odloča za prsni koš, obraz, približno polovica pa tudi za spremembo genitalij," je dejal Zorman.

"Sprememba genitalij pri potrditvi spolne identitete zajema več posegov, ti so razmeroma zahtevni. Pri spremembi ženske v moškega zahtevajo tudi prosti prenos tkiv, to pomeni, da penis rekonstruiramo iz tkiva, ki ga vzamemo z drugega dela telesa. To so tehnično zahtevni posegi, ki imajo lahko tudi zaplete, zato mora biti oseba, ki se za to odloči, pripravljena. Seznanjena mora biti z vsemi prednostmi slabostmi oziroma mogočimi zapleti, ki jih ta poseg prinaša," je še dodal Zorman.