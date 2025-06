Nakupovalni centri STOP SHOP po vseh Sloveniji svojim uporabnikom nudijo udobno nakupovalno izkušnjo, sploh če izhajamo iz dejstva, da imajo lahko dostopnost do raznolikih ponudnikov, kakovost ponujenega in bližino. Danes jih je po vsej Sloveniji kar 14, mi pa smo se o razvoju, nadgradnji in poslovanju STOP SHOP centrov pogovarjali s Katrin Gögele - Celeda, vodjo centrov v Avstriji, Sloveniji in Italiji.

Katrin Gögele - Celeda, vodja STOP SHOP centrov v Avstriji, Sloveniji in Italiji. Foto: IMMOFINANZ AG

V Sloveniji imamo kar 14 lokacij STOP SHOP nakupovalnih središč. Kakšni so bili začetki STOP SHOP nakupovalne poti pri nas in kako se je z leti razvijala rast?

Na slovenski trg smo z blagovno znamko STOP SHOP vstopili leta 2014, ko smo kupili štiri trgovske parke v Celju, Velenju, Domžalah in Postojni, ter kasneje slovenski portfelj STOP SHOP lokacij povečali na šest lokacij. Leta 2018 smo s tremi maloprodajnimi parki v Mariboru, Krškem in na Ptuju dodali 22 tisoč kvadratnih metrov najemnih površin. Do leta 2019 se je portfelj še razširil z nakupom petih maloprodajnih parkov na Jesenicah, v Škofji Loki, Murski Soboti, Slovenj Gradcu in Slovenski Bistrici, s čimer se je skupno število povečalo na 14 lokacij s 95.200 kvadratnih metrov najemnih površin.

Je bila širitev nakupovalnih središč STOP SHOP v Sloveniji za vas očitna izbira?

Širitev v Slovenijo je bila strateška odločitev. Zaradi stabilnega gospodarskega okolja, rastočega povpraševanja potrošnikov in ugodnih tržnih razmer je bila država privlačna lokacija za naš format maloprodajnih parkov. Uspešno poslovanje naših začetnih naložb je okrepilo našo zavezanost nadaljnji širitvi v teh letih.

Kako ste izbrali lokacije STOP SHOP, na kaj ste se osredotočili?

Izbira lokacij je temeljila na temeljiti raziskavi trga, pri čemer smo se osredotočili na območja z velikim povpraševanjem potrošnikov, močno kupno močjo in omejeno konkurenco. Usmerili smo se v mesta z območji z več kot 30 tisoč prebivalci, s čimer smo zagotovili dostopnost, prepoznavnost in priročnost za naše stranke.

Ali načrtujete nadaljnji razvoj mreže STOP SHOP v Sloveniji in kje, v katerih mestih?

Trenutno se osredotočamo na optimizacijo obstoječih lokacij, vendar nenehno ocenjujemo priložnosti za širitev v Sloveniji.

Kaj je zdaj na lokacijah STOP SHOP drugače kot na začetku? Ali ste izboljšali ponudbo za končne stranke?

Z leti smo izboljšali nabor najemnikov in vključili širšo paleto trgovcev na drobno, ki zadovoljujejo različne potrebe strank. Poleg tega smo uvedli trajnostne pobude, kot je namestitev fotovoltaičnih sistemov, ki pokrivajo približno 14.600 kvadratnih metrov strehe. Podpiramo tudi e-mobilnost s polnilnimi mesti na trenutno treh lokacijah, ki jih bomo v naslednjem letu še povečali.

Kako ste izbrali najemnike? Ste se osredotočili na kakšne posebne stvari?

Izbira najemnikov temelji na kakovosti izdelkov, ugledu blagovne znamke in skladnosti z našimi vrednotami. Prizadevamo si za uravnoteženo mešanico mednarodnih in lokalnih trgovcev na drobno, da bi zagotovili celovito nakupovalno izkušnjo. Na naših lokacijah so pogosti najemniki, kot so Spar, Müller, Deichmann, Takko, KiK, dm in C&A.

Kaj je po vašem mnenju glavna prednost nakupovalnih središč STOP SHOP v primerjavi z drugimi, recimo "zaprtimi" nakupovalnimi središči?

Trgovski parki STOP SHOP v nasprotju z zaprtimi nakupovalnimi središči ponujajo udobje in enostavno dostopnost. Naši kupci zelo cenijo našo odprto obliko, bližino stanovanjskih območij in učinkovito nakupovalno izkušnjo z vsem na enem mestu po konkurenčnih cenah.

Nam zaupate, kakšen je neto prihodek, ki ga ti centri ustvarijo v Sloveniji?

Finančnih podatkov na ravni države ne razkrivamo, vendar naš slovenski portfelj STOP SHOP dosledno izkazuje dobre rezultate z visoko stopnjo zasedenosti in stabilnimi prihodki od najemnin.

Vsi vemo, da je STOP SHOP del večje mreže, ki je prisotna tudi v drugih državah. Kako velika je Slovenija v primerjavi s Hrvaško, Srbijo ali drugimi državami v vaši statistiki?

S 14 lokacijami STOP SHOP, kar je enako številu v Avstriji in Srbiji, je portfelj v Sloveniji dobro razporejen po vsej državi in ponuja strateško geografsko pokritost, ki se ujema z gostoto prebivalstva in regionalnimi vzorci povpraševanja. To Slovenijo uvršča med zrele in stabilne trge v naši mreži.

Ali v nakupovalnih središčih STOP SHOP v Sloveniji načrtujete kaj novega ali trajnostnega?

Da, trajnostni razvoj je v ospredju. Do konca leta nameravamo na desetih lokacijah namestiti fotovoltaične sisteme, ki bodo letno proizvedli 3,7 gigavatnih ur zelene električne energije, kar lahko na primer prevedemo v prevoženih 25 milijonov kilometrov z električnim vozilom.

Naročnik oglasnega sporočila je IMMOFINANZ AG.