"Prihodnost podjetij xAI in X je prepletena. Danes smo naredili prvi korak k združitvi podatkov, modelov, računanja, distribucije in talenta," je v petek ob objavi informacije na omrežju X zapisal Musk.

Kot je dodal, bo "združeno podjetje milijardam ljudi zagotavljalo pametnejše, bolj smiselne izkušnje, pri tem pa ostalo zvesto osnovnemu poslanstvu - iskanju resnice in razvijanju znanja".

Musk je prepričan, da bo združitev podjetij omogočila platformo, ki bo pomembno prispevala k napredku človeštva.

Twitter kupil za 44 milijard dolarjev

Musk je oktobra 2022 za 44 milijard dolarjev prevzel Twitter in ga poleti 2023 preimenoval v X, družbeno omrežje je takrat dobilo tudi nov logotip. Platforma naj bi trenutno štela okoli 600 milijonov uporabnikov.

V letu 2023 je Musk zagnal tudi podjetje xAI. To je februarja letos predstavilo zadnjo različico svojega klepetalnega robota Grok. Musk upa, da bo Grok 3 našel svoje mesto v zelo konkurenčnem sektorju in se bo lahko ob rob postavil robotoma ChatGPT podjetja OpenAI in DeepSeek istoimenskega kitajskega zagonskega podjetja.