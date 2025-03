Že osmi odpoklic Teslinega cybertrucka

Zaradi ohlapnih okrasnih letev so v ZDA ponovno odpoklicali električni poltovornjak Cybertruck proizvajalca Tesla. Široki kovinski trakovi na robu vetrobranskega stekla in nad vrati so namreč pritrjeni z lepilom in se lahko zrahljajo. To je že osmi odpoklic tega futurističnega vozila.

Kot je razvidno iz dokumentov nacionalne uprave za varnost v prometu, je doslej to težavo v okviru garancijskega roka prijavilo 151 voznikov cybertruckov. Ni pa v zvezi s tem prišlo do nobene nesreče ali poškodbe, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz Tesle.

Ker so potencialno prizadeti vsi cybertrucki, je odpoklic razkril tudi proizvodne številke. V podjetju v lasti milijarderja Elona Muska so od novembra 2023 do konca februarja letos izdelali skupaj nekaj več kot 46 tisoč vozil tega modela. Musk je pred časom obljubil, da bo sčasoma povečal proizvodnjo na do 250 tisoč cybertruckov letno.

Okrasne letve je treba zdaj pritrditi tudi z vijaki. K temu so se pri Tesli zatekli tudi takrat, ko se je snel okrasni pokrov stopalke za plin in grozil, da se bo zagozdil.

Že osmi odpoklic cybertrucka

Na splošno je to že osmi odpoklic vozil tega Teslinega modela. Nekatere od prejšnjih težav jim je že uspelo odpraviti s posodobitvijo programske opreme, na primer zakasnjen prenos slik iz vzvratne kamere.

Tesla z oglatimi cybertrucki iz nerjavečega jekla meri na v ZDA zelo priljubljeni trg poltovornjakov, kjer tradicionalno prevladujejo vozila na bencinski pogon.

Tesline delnice so se v današnjem uvodnem trgovanju na Wall Streetu pocenile. Od začetka leta so delnice Tesle, ki so se po volitvah sprva povečale zaradi tesnega Muskovega odnosa z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, padle za 42 odstotkov.