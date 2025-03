Ameriški minister za trgovino Howard Lutnick je v sredo zvečer na Fox News, najbolj gledanem televizijskem kanalu v ZDA, gledalce pozival, naj kupijo delnice proizvajalca električnih avtomobilov Tesla, katerega direktor in večinski lastnik je Lutnickov politični zaveznik in najbogatejši človek na svetu Elon Musk. Nenavadna in morda tudi neetična – Lutnick je bil še pred kratkim posredno lastnik večje količine Teslinih delnic – poteza ministra za trgovino vzbuja sume, da gre v resnici za poskus reševanja bogastva Elona Muska, čigar premoženje je zaradi globokega padca cene delnic Tesle v zadnjih treh mesecih utrpelo velik udarec. Po tem, ko je zaradi Muskovih dejanj in vedenja del ameriške in svetovne javnosti začel pozivati k bojkotu vozil Tesla, je avtomobile prejšnji teden kar pred Belo hišo promoviral tudi predsednik ZDA Donald Trump.

"Če hočete kaj odnesti od današnje oddaje, kupite delnice Tesle. Neverjetno je, da so delnice tega človeka (Elona Muska, op. p.) tako poceni. Nikoli več ne bodo tako poceni. Ljudje morajo razumeti stvari, ki jih ustvarja, robote, ki jih je naredil, tehnologijo, ki jo razvija. Ljudje bodo v prihodnosti sanjarili o tem trenutku in obžalovali, da niso kupili delnic Elona Muska," je v intervjuju na ameriški televiziji Fox News dejal milijarder in ameriški minister za trgovino Howard Lutnick.

Lutnick hvali Elona Muska in gledalce Fox News poziva, naj kupijo delnice Tesle:

On Jesse Watters’ show, Howard Lutnick, the U.S. Secretary of Commerce, who served as the chairman and CEO of a major financial services firm for 34 years, tells viewers they should buy Tesla stock.



“I think if you want to learn something on this show tonight, buy Tesla. It’s… pic.twitter.com/s9bzgkrEpN — Yashar Ali 🐘 (@yashar) March 20, 2025

Verjetno se je zgodilo prvič, da bi minister za trgovino ZDA javnost pozival k nakupu delnic točno določenega podjetja – podjetja, s katerim je posredno bogatel tudi sam

Howarda Lutnicka je ameriški predsednik Donald Trump za ministra za trgovino predlagal 19. novembra lani, dva tedna po zmagi na predsedniških volitvah. Tesni Trumpov politični zaveznik Elon Musk, izvršilni direktor podjetja Tesla, se je na družbenem omrežju X nekaj dni prej sicer zavzel, da bi moral Lutnick v novi predsedniški administraciji zasesti položaj ministra za finance.

Gre za področje, na katerem ima Howard Lutnick ogromno izkušenj. Od leta 1990 je bil predsednik in izvršilni direktor newyorške družbe Cantor Fitzgerald, ene največjih finančnih institucij v ZDA, ki med drugim ponuja storitve investicijskega bančništva in trgovanja s finančnimi instrumenti.

Howard Lutnick je milijarder. Vrednost njegovega premoženja različni viri ocenjujejo na od dve do štiri milijarde evrov. Foto: Guliverimage

Lutnick ima v družbi Cantor Fitzgerald lastniški delež, ki je po nekaterih ocenah vreden od približno dve do štiri milijarde evrov, del tega premoženja pa je še pred kratkim predstavljala tudi večja naložba družbe Cantor Fitzgerald v delnice podjetja Tesla.

Kot so razkrili v poročilih o naložbah družbe, so imeli v portfelju v tretjem četrtletju leta 2024 v lasti 1,2 milijona delnic Tesle v vrednosti približno 282 milijonov evrov. Do konca leta 2024 so naložbo zmanjšali na okrog 740 tisoč delnic. Slabega pol milijona delnic so najverjetneje prodali zato, ker je cena delnice Tesla ob koncu leta 2024 narasla do zgodovinskega rekorda.

Ko je postal minister ZDA za trgovino, je Howard Lutnick upravljanje podjetja Cantor Fitzgerald prepustil svojim sinovom – družbo trenutno vodi njegov sin Brandon Lutnick.

Lutnick se je ob prevzemu funkcije finančnega ministra ZDA zavzel, da se bo, da bi se izognil morebitnemu navzkrižju interesov, znebil vseh naložb v ameriška podjetja, s katerimi je povezan posredno ali neposredno. To mora storiti najkasneje v 90 dneh, obdobje se še ni izteklo. Za zdaj sicer še ni jasno, ali je svoje naložbe že prodal ali ne.

Elon Musk se je po zmagi Donalda Trumpa na predsedniških volitvah v ZDA novembra lani močno zavzel, da bi Howard Lutnick (levo) zasedel položaj naslednjega finančnega ministra ZDA, saj naj bi po Muskovih besedah "poskrbel za spremembe". Stolček finančnega ministra je nato pripadel bogatemu vlagatelju Scotu Bessentu, Lutnick pa je postal minister ZDA za trgovino. Foto: Guliverimage

Tik pred nastopom ministra na televiziji je podjetje, ki ga vodi njegov sin, ocenilo, da bo delnica Tesle močno narasla

Družba Cantor Fitzgerald je sicer v sredo, preden se je njen nekdanji patriarh pojavil na televiziji Fox News in javnost prepričeval, da so delnice podjetja Tesla zaradi genialnosti Elona Muska odličen nakup, nadgradila prihodnji potencial delnic Tesle in ocenila, da bo njihova cena v prihodnje narasla na 425 ameriških dolarjev oziroma okrog 391 evrov.

To pomeni, da napovedujejo kar 80-odstotno rast cene delnice Tesle glede na zaključno ceno delnice na newyorški borzi v sredo. Trgovanje je končala pri nekaj manj kot 236 dolarjih oziroma 217 evrih. To je slabih 51 odstotkov manj od zgodovinskega cenovnega rekorda, ki ga je delnica Tesle dosegla konec decembra lani.

Politični analitik: To je sramotno



Na poziv Howarda Lutnicka gledalcem televizije Fox News, naj kupijo delnice Tesle, se je že odzvalo več znanih obrazov iz ameriške politične sfere.



Nekdanji ameriški svetovalec za nacionalno varnost in veleposlanik ZDA v Izraelu Daniel Shapiro je na družbenem omrežju X zapisal: "Zakaj, za božjo voljo, člani ameriške vlade promovirajo delnico nekega podjetja? Delnico podjetja, katerega lastnik je nekdo zelo pomemben, ki je zaposlen v ameriški vladi? To je resnično bizaren primer kršitev etike."



Eno najbolj črnogledih napovedi, v katero smer se bo v prihodnje gibala cena Tesline delnice, je 12. marca podala ena največjih ameriških investicijskih bank J. P. Morgan. Po njihovi oceni bo cena delnice Tesle v prihodnje padla celo na 120 ameriških dolarjev oziroma 110 evrov, kar bi glede na sredino ceno delnice predstavljalo še dodaten skoraj 50-odstotni padec. Foto: Shutterstock



Politični analitik in urednik ameriškega medija The Atlantic David Frum je medtem zapisal: "Če ima minister sam v lasti delnice, ki jih promovira na televiziji, je to zelo verjetno zelo resna kršitev etike. Če ni lastnik delnic, verjetno ni prekršil nobenega zakona, je pa s tem na sramoten način izdal zaupanje gledalcev, ki so ga poslušali."



Britansko-ameriški novinar in politični analitik Mehdi Hasan je na platformi X zapisal: "Trgovinski minister ZDA na televiziji v živo promovira delnico podjetja, in sicer podjetja, ki je v lasti 'posebnega sodelavca ameriške vlade' in največjega političnega donatorja predsedniku ZDA. Korupcija je bistvo vsega."

Cena delnice Tesle je v zadnjih treh mesecih upadla tako globoko, da po navedbah ameriških medijev sploh ni več osrednji vir Muskovega še vedno astronomskega bogastva. Trenutno naj bi bil od njegovega skoraj 13-odstotnega lastniškega deleža v Tesli skoraj 40 milijard evrov več vreden njegov lastniški delež v proizvajalcu vesoljskih raket SpaceX. Foto: Guliverimage

Premoženje Elona Muska rešuje tudi Donald Trump

Elon Musk, najbogatejši človek na svetu in izvršilni direktor Tesle, je v zadnjih dveh mesecih leta 2024 na krilih astronomske rasti delnice Tesle, ki je po predsedniških volitvah v ZDA pridobila kar sto odstotkov vrednosti, jadral do statusa prvega sodobnega superbogataša, čigar vrednost premoženja je presegla 400 milijard evrov. Konec decembra 2024 je bil vreden skoraj 450 milijard evrov.

Po zaprisegi Donalda Trumpa in seriji potez Elona Muska, ki so segale od domnevnega dvojnega nacističnega pozdrava do nepriljubljenih proračunskih rezov Muskovega urada ZDA za vladno učinkovitost in njegovih nenehnih napadov na politične nasprotnike na družbenem omrežju X, je cena Tesline delnice začela strmo upadati.

Prizor z zaprisege Donalda Trumpa 20. januarja, ko je Elon Musk med svojim govorom mnoge razburil z gesto, ki zelo spominja na fašistični oziroma nacistični pozdrav, velja za eno od ključnih prelomnic, ki je del javnosti dokončno nastrojila proti superbogatašu. Foto: Reuters

Vrednost Muskovega premoženja se je od konca decembra lani do danes znižala za skoraj 150 milijard evrov oziroma za približno tretjino. Za primerjavo – to je približno toliko, kot znaša vrednost celotnega premoženja vlagatelja Warrena Buffetta, šestega najbogatejšega Zemljana.

V delu javnosti v ZDA in več drugih državah, predvsem evropskih, so se sočasno pojavili tudi množični pozivi k bojkotu vozil Tesla. Kritike njihovega političnega zaveznika Elona Muska so postale celo tako glasne, da so nekateri ameriški republikanci in njihovi volivci povsem spremenili stališča glede električnih vozil in začeli pozivati k nakupu Tesel.

Donald Trump hvali električna vozila Tesla pred Belo hišo, 11. marec 2025. Foto: Reuters

To je storil celo ameriški predsednik Donald Trump, v preteklosti znan po glasnih kritikah električnih vozil, tudi Tesle. V začetku marca je v družbi Elona Muska in njegovega štiriletnega sina pred Belo hišo promoviral električna vozila Tesla in celo napovedal, da bo enega od avtomobilov kupil tudi sam.