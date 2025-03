Kaj je v ozadju? Protesti pred saloni Tesle, aretirali devet izgrednikov #foto

Pred številnimi prodajnimi saloni Tesle je prišlo do protestov proti Elonu Musku. Najbolj vroče je bilo v New Yorku, kjer so protestniki vdrli v salon in policija je devet izgrednikov aretirala.

Potem ko je Elon Musk postal eden najprepoznavnejših podpornikov in javnih obrazov politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa, se je v ZDA začelo gibanje “Tesla Takedown”. Organizirali so več protestov pred prodajnimi saloni Tesle in v nekaterih primerih se je zbralo tudi do tisoč ljudi. Ti protesti so bili legalni in mirni, drugače pa je bilo na Manhattnu v New Yorku.

Zbralo se je okrog 300 ljudi, peščica zbranih pa je prišla v notranjost prostorov. Zaposleni so morali zapreti vrata in preprečiti vhod še ostalim. Posredovala je policija, ki je aretirala devet ljudi.

Foto: Reuters

Prvi protest pod sloganom “Tesla Takedown” se je zgodil 15. februarja, nato pa so se protestniki v ZDA zbrali pred okrog 50 Teslinimi prodajnimi zgradbami. Gibanje se je razširilo tudi v Evropo - v petek so protestirali v Barceloni, ta konec tedna pa so načrtovali zbiranja tudi v Londonu, Lisboni in Reykjaviku.

Protesti so usmerjeni predvsem proti Elonu Musku, ki v ZDA vodi novoustanovljeni urad za vladno učinkovitost (Doge).

Protestniki želijo zbijati vrednost delnice Tesle in povzročiti izgubu Musku osebno

Prejšnji teden je Musk kot vodja urada Doge poslal elektronsko sporočilo dvema milijonoma državnih uslužbencev, v katerem jih je pozval, naj poročajo o svojem delu ali pa tvegajo, da jih bodo odpustili. Sporočilo je povzročilo veliko zmedo in več uradov je zaposlenim naročilo, naj ga ignorirajo.

V sporočilu, poslanem v petek, so zvezne uslužbence znova pozvali, naj v nekaj alinejah opišejo, kaj so opravili v zadnjem tednu. Zaposleni, katerih naloge so tajne ali občutljive narave, lahko napišejo, da so njihove zadolžitve občutljive narave, so zapisali.



Za razliko od prvega sporočila so tokrat zaposlene pozvali tudi, naj poročila o opravljenem delu začnejo pošiljati vsak teden.



Več ameriških medijev je poročalo, da so videli kopijo sporočila, katerega zadeva je bila "Kaj ste počeli prejšnji teden? Drugi del". Sporočila naj bi med drugim prejeli zaposleni pri FBI, na ministrstvu za finance in na ministrstvu za obrambo. (STA)

Musk je decembra kot prvi človek presegel vrednost premoženja 400 milijard dolarjev. Musk ima v lasti skoraj 411 milijonov delnic Tesle, kar predstavlja 13 odstotkov podjetja. Vrednost delnice Tesle je po izvolitvi Trumpa skokovito narasla, nato pa je začela padati. Februarja je vrednost delnice upadla za 26 odstotkov (v zadnjih petih dneh za 13 odstotkov), s tem pa je Musk osebno izgubil skoraj 52 milijard dolarjev.

Foto: Tesla

Tesla je lani prodala 1,7 milijona novih avtomobilov oziroma 1,1 odstotka manj kot predlani - to je bil v 12 letih prvih letni padec prodaje pri Tesli. Začetek letošnjega leta je bil prodajno neuspešen in to kljub dejstvu, da je predvsem v Evropi rast prodaje električnih avtomobilov rasla. Tesla je prenovila model Y, svoj ključni avtomobil, ki ga kupci čakajo, stari pa jih ne zanima več.

Letni prodajni izkupiček Tesle bo vsaj v prvem polletju močno odvisen od hitrosti proizvodnje in prodaje prenovljenega modela Y, morebitno nadaljevanje slabše prodaje pa bi skupaj s protesti še bolj zamajalo Teslino delnico.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters