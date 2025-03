Trump besen, Elon Musk grozi: kdo laže o načrtih za vojno s Kitajsko? #video

Ameriški časnik The New York Times je v četrtek zvečer objavil navedbe uradnikov z ministrstva ZDA za obrambo, da bo Elon Musk, najbogatejši človek na svetu in tesni zaveznik Donalda Trumpa, v petek obiskal Pentagon in izvedel za tajne načrte ameriške vojske za morebitno vojno s Kitajsko. Vodstvo ministrstva za obrambo ZDA je to zanikalo, predsednik ZDA Donald Trump je ostro napadel medije, Elon Musk pa je zagrozil uslužbencem Pentagona.

Sestanek najbogatejšega Zemljana Elona Muska, Trumpovega svetovalca in neuradnega prvega moža agencije ZDA za vladno učinkovitost (Doge), ki na svoj politični položaj ni bil izvoljen ali potrjen s strani predstavniškega doma ali senata ZDA, z vodstvom Pentagona, na katerem bi beseda med drugim tekla tudi o scenarijih, ki predvidevajo načrte ZDA za morebitno vojno s Kitajsko, bi bil po navedbah časnika The New York Times tako rekoč izredni dogodek.

V Pentagonu ne zanikajo, da na obisk prihaja Elon Musk, zanikajo pa, da bi ga seznanjali s kakršnimikoli tajnimi načrti ZDA za morebitno vojno s Kitajsko. Foto: Shutterstock

Ne le, da bi Elon Musk s tem dobil bistveno večjo vlogo v vladi ZDA – razpolaganje s tajnimi načrti ameriške vojske je praviloma rezervirano zgolj za posameznike z najvišjimi varnostnimi pooblastili –, temveč bi se potencialno lahko znašel v precejšnjem konfliktu interesov.

Muskovi poslovni interesi so namreč močno prepleteni tako z ministrstvom ZDA za obrambo, ki ima sklenjenih več pogodb z Muskovim podjetjem SpaceX, kot s Kitajsko, ki je takoj za ZDA drugi najpomembnejši trg za Muskove električne avtomobile Tesla.

Kitajska ima po zadnjih podatkih z več kot dvema milijonoma aktivnih poklicnih vojakov in več kot pol milijona rezervistov največjo vojsko na svetu. Foto: Guliverimage

T. i. operativni načrt za primer vojne s Kitajsko, ki naj bi bil po navedbah časnika The New York Times v Pentagonu predstavljen Elonu Musku, naj bi imel od 20 do 30 diapozitivov z različnimi scenariji, kako bi se ZDA v primeru vojne spopadle s kitajskimi silami, katere tarče na Kitajskem bi bile prioriteta, in kako dolgo bi lahko trajala vojna ZDA s Kitajsko.

Musk grozi uslužbencem Pentagona, ki komunicirajo z mediji: Našli vas bomo

Po objavi zgodbe v mediju The New York Times se je glavni predstavnik Pentagona za odnose z javnostmi Sean Parnell na družbenem omrežju X odzval s pojasnilom, da so navedbe časnika stoodstotno lažne, a da so zelo ponosni, da bodo Elona Muska, ki je po njegovih besedah pravi patriot, gostili v Pentagonu.

Odzval se je tudi predsednik ZDA Donald Trump, ki je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal: "Kako posmeha vredno je to? Kitajske ne bo omenjal ali o njej razpravljal nihče. Kako sramotno je, da si lahko diskreditirani mediji izmišljajo takšne laži. Kakorkoli, zgodba je popolnoma neresnična!"

Ena od skupnih točk Donalda Trumpa in Elona Muska so v zadnjem času kritike in verbalni napadi na nekatere medije, predvsem ameriške, ki poročajo o dogajanju v Beli hiši ter novi vladi in predsedniški administraciji ZDA. Foto: Reuters

Elon Musk je medtem na družbenem omrežju X zagrozil uslužbencem Pentagona, ki komunicirajo z mediji. "The New York Times je čista propaganda. Veselim se sicer sodnega pregona tistih v Pentagonu, ki New York Timesu posredujejo zlonamerne in lažne informacije. Našli jih bomo," je zapisal.

Da med obiskom Elona Muska v Pentagonu ne bodo govorili o Kitajski, je na X zatrdil tudi obrambni minister ZDA Pete Hegseth. Zapisal je, da to ne bo srečanje o skrivnih načrtih za vojno s Kitajsko, temveč neformalni sestanek o inovacijah, učinkovitosti in produktivnosti.