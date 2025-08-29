Umrl je svetovno znani skladatelj Rodion Konstantinovič Ščedrin, ki sodi med najbolj prepoznavne ruske skladatelje. Star je bil 92 let. Bolšoj teater ga je v novici o njegovi smrti po poročanju tujih tiskovnih agencij označil za največjega genija sodobnega časa, njegovo smrt pa za "nenadomestljivo izgubo za celoten svet umetnosti".

Ščedrin se je rodil 16. decembra 1932 v Moskvi. Je skladatelj več kot 80 del, med drugim tudi opere Lolita. Mednarodni preboj mu je prinesla suita Carmen, ki velja za glasbeno izpoved ljubezni do soproge, primabalerine Maje Pliseckaje, ki je umrla leta 2015. Ščedrin (Rodion Konstantinovich Shchedrin) je dolgo časa živel med tremi prebivališči v Moskvi, Münchnu in bližini Vilniusa.

Foto: Guliverimage

"Rodion Ščedrin je edinstven fenomen in epoha v svetu glasbene kulture. Njegove opere, baleti in simfonična dela se že več desetletij z velikim uspehom izvajajo na vseh velikih odrih sveta," so še zapisali pri Bolšoj teatru in dodali, da "neprecenljiva ustvarjalna zapuščina Ščedrina vedno najde odmev v srcih občinstva".

Foto: Guliverimage