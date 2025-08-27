Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ja. M.

Sreda,
27. 8. 2025,
17.42

37 minut

Thermometer Blue 0,08

Kansai Helios Domžale

Sreda, 27. 8. 2025, 17.42

37 minut

Žalostne novice iz KK Kansai Helios Domžale

Poslovil se je Sašo Grilj

Ja. M.

Thermometer Blue 0,08
Foto Thinkstock

Foto: Thinkstock

Iz KK Kansai Helios Domžale prihaja žalostna vest. Za vedno se je poslovila legenda kluba, gospod Sašo Grilj, ki je bil član kluba vse od njegove ustanovitve.

"Danes se je po težki bolezni od nas poslovil Sašo Grilj. Bil je prava klubska košarkarska legenda, brez katerega si desetletja nismo znali predstavljati domžalske košarke - morda je brez njega sploh nikoli ne bi bilo. Član Košarkarskega kluba Domžale je bil od same ustanovitve kluba, l. 2000 pa je postal tudi častni član, vedno pa neprecenljiva zakladnica anekdot iz sveta domžalske in slovenske košarke, pa tudi športa kot takega, saj je bil kot funkcionar aktiven tudi na drugih športnih področjih. Sašo, hvala za vse," so ob tem zapisali pri domžalskem klubu.

