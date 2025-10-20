Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
18.51

Italija brez Sinnerja na zaključnem turnirju v Bologni

Jannik Sinner

Jannika Sinnerja ne bo na zaključnem turnirju Davisovega pokala.

Foto: Guliverimage

Italija bo na zaključnem turnirju Davisovega pokala pred domačimi gledalci v Bologni nastopila brez svojega prvega moža in drugega igralca na svetu Jannika Sinnerja, ki je bil ključni člen pri zmagoslavjih 2023 in 2024.

Kapetan italijanske reprezentance Filippo Volandri je slab mesec pred tekmovanjem sporočil, da Sinner ne bo na voljo. Novica je presenetila italijansko teniško zvezo, saj je bil Sinner večinoma na voljo reprezentanci, ne pa teniških strokovnjakov, ki so sumili, da si bo Sinner vzel odmor po dolgi in naporni sezoni.

Barve Italije v Bologni od 18. do 23. novembra bodo tako branili Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti in Andrea Vavassori.

Ostale reprezentance bodo na zaključnem turnirju osmerice nastopile z najboljšimi igralci. Iz prve deseterice bodo igrali Španec Carlos Alcaraz (1.), Nemec Alexander Zverev (3.) in Italijan Lorenzo Musetti (8.).

Četrtfinalni pari so Italija - Avstrija, Francija - Belgija, Španija - Češka in Argentina - Nemčija.

