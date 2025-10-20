Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
22.10

1 ura, 21 minut

Švedska Mjällby

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 22.10

Mjällby prvič švedski prvak

STA

Mjällby | Mjällby je švedski prvak. | Foto Guliverimage

Mjällby je švedski prvak.

Foto: Guliverimage

Nogometni klub Mjällby je na Švedskem poskrbel za pravi mali čudež in prvič v svoji 86-letni zgodovini postal državni prvak. Klub iz majhnega mesteca na jugu si je tri kroge pred koncem prvenstva zagotovil naslov po zmagi z 2:0 nad Göteborgom.

Mjällby je v tej sezoni prevladoval podobno kot v prejšnjem obdobju Malmö, ki je dobil osem od zadnjih 12 naslovov prvaka. Ekipa trenerja Andersa Torstenssona se ne zanaša na velike zvezde in nima bogatih vlagateljev za seboj. Kot piše nemška tiskovna agencija dpa, so ključ do uspeha ekipna povezanost, pametno skavtiranje in preudarno vodenje.

Ekipa, ki ima po Transfermarktu tržno vrednost približno 16 milijonov evrov oziroma 20 milijonov manj od "najdražjega" švedskega prvoligaša Malmöja, je doslej zabeležila le en poraz in ima pred drugouvrščenim Hammarbyjem nedosegljivih enajst točk naskoka, pred četrtouvrščenim Malmöjem pa kar 21. Djurgarden, za katerega igra Nino Žugelj, je po 27 krogih sedmi v 16-članski ligi.

Novopečeni prvak nosi ime po majhnem mestu Mjällby, ki ima 1400 prebivalcev, domače tekme pa igra v podobno majhni sosednji občini Hällevik.

