Potem ko se je slovenska moška teniška reprezentanca po zmagi nad Urugvajem vrnila v prvo svetovno skupino Davisovega pokala, so Slovenci danes na žrebu na sedežu Mednarodne teniške zveze (ITF) v Londonu dobili naslednje tekmece. Nasprotnik bo Turčija, dvoboj pa bo februarja 2026 na domačem terenu, so sporočili iz krovne zveze Tenis Slovenija.

Nasprotnik je isti kot zadnji tekmec Slovenije v kvalifikacijah prve skupine Davisovega pokala februarja 2023 v Istanbulu. Tedaj je Slovenija izgubila prepričljivo z 0:4, poražena je bila tudi na naslednjem dvoboju z Luksemburgom v Ljubljani. Zdaj ima po uspehu proti Urugvajem po dveh letih in pol spet priložnost za nastop v kvalifikacijah za svetovno skupino I.

Možna termina dvoboja sta 6. in 7. ali 7. in 8. februar 2026.

Žemlja: Dokaj ugoden žreb

To bo že tretji zaporedni dvoboj Slovenije na domačem igrišču. V letošnji sezoni je slovenska reprezentanca premagala tako Indonezijo kot Urugvaj. "Glede na to, da so v tej skupini praktično vse ekipe na lestvici višje od nas, je žreb dokaj ugoden. Še posebej zato, ker igramo doma, kar je velika prednost, in seveda se želimo Turkom oddolžiti za poraz izpred dveh let," je za zvezo žreb ocenil kapetan Grega Žemlja, ki vodi reprezentanco od leta 2021.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenija se je s Turčijo doslej pomerila trikrat. Pred dvobojem leta 2023 sta ekipi prvič igrali leta 1993, kar je bil šele tretji reprezentančni nastop v zgodovini slovenske ekipe. Dvoboj je potekal v Zambiji, Slovenija pa je slavila s 3:0; za zmago sta poskrbela Marko Por in Blaž Trupej. Drugič sta se reprezentanci pomerili leta 2018, znova so zmagali Slovenci, po zaostanku z 1:2 sta zmagoviti točki za preobrat prispevala Aljaž Bedene in Nik Razboršek.

Zmagovalci kvalifikacij za svetovno skupino I Davisovega pokala 2026 bodo septembra nastopili v dvobojih svetovne skupine I, poražene reprezentance iz kvalifikacij za svetovno skupino I pa bodo septembra igrale v dvobojih svetovne skupine II.