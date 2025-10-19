Sinner z zmago nad Alcarazom do bogate nagrade

Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je drugič zapovrstjo zmagovalec revialnega turnirja Six Kings Slam v Rijadu. V finalu je po vsega 72 minutah igre s 6:2 in 6:4 premagal svojega največjega tekmeca Španca Carlosa Alcaraza in v žep spravil bogato nagrado v višini šestih milijonov dolarjev oziroma 5,13 milijona evrov.

Italijan je od začetka do konca nadzoroval dvoboj. Odlično je serviral, svojega začetnega udarca ni izgubil, Španec ni imel niti ene priložnosti za brejk, tekmecu pa servis odvzel trikrat, dvakrat v prvem in enkrat v drugem nizu. Do zmage je prišel precej lažje kot lani, ko je za zmago potreboval tri nize.

Za Sinnerja je bila to šele druga zmaga v zadnjih devetih medsebojnih dvobojih s Špancem, pred tem je bil boljši le na letošnjem turnirju v Wimbledonu, enem od dveh turnirjev za grand slam, ki ju je dobil. Dve zmagi na turnirjih za grad slam ima letos tudi Alcaraz.

Sinner ne bo igral golfa, Alcaraz pa ne bo smučal

"Vedno bi rad tako igral, kot igram tukaj. In vedno bi rad tako zmagoval. V veselje mi je igrati z njim, lepo je imeti tako rivalstvo, še bolj pomembno pa je najino prijateljstvo. Ne bom pa se mu pridružil na igrišču za golf," je po zmagi dejal Sinner in takoj dobil odgovor Alcaraza: "Jaz pa ne bom z njim smučal."

Tretje mesto na turnirju, ki ne šteje za točke ATP, je zasedel Taylor Fritz. Proti Novaku Đokoviću je dobil podaljšano igro prvega niza, nato pa je Srb zaradi težav z dihanjem dvoboj predal.

