Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Nedelja,
19. 10. 2025,
9.07

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Six Kings Slam Carlos Alcaraz Jannik Sinner

Nedelja, 19. 10. 2025, 9.07

1 ura, 9 minut

Rijad, Six Kings Slam

Sinner z zmago nad Alcarazom do bogate nagrade

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Jannik Sinner Carlos Alcaraz | Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je drugič zapored zmagal na revialnem turnirju Six Kings Slam v Rijadu. | Foto Reuters

Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je drugič zapored zmagal na revialnem turnirju Six Kings Slam v Rijadu.

Foto: Reuters

Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je drugič zapovrstjo zmagovalec revialnega turnirja Six Kings Slam v Rijadu. V finalu je po vsega 72 minutah igre s 6:2 in 6:4 premagal svojega največjega tekmeca Španca Carlosa Alcaraza in v žep spravil bogato nagrado v višini šestih milijonov dolarjev oziroma 5,13 milijona evrov.

Italijan je od začetka do konca nadzoroval dvoboj. Odlično je serviral, svojega začetnega udarca ni izgubil, Španec ni imel niti ene priložnosti za brejk, tekmecu pa servis odvzel trikrat, dvakrat v prvem in enkrat v drugem nizu. Do zmage je prišel precej lažje kot lani, ko je za zmago potreboval tri nize.

Za Sinnerja je bila to šele druga zmaga v zadnjih devetih medsebojnih dvobojih s Špancem, pred tem je bil boljši le na letošnjem turnirju v Wimbledonu, enem od dveh turnirjev za grand slam, ki ju je dobil. Dve zmagi na turnirjih za grad slam ima letos tudi Alcaraz.

Sinner ne bo igral golfa, Alcaraz pa ne bo smučal

"Vedno bi rad tako igral, kot igram tukaj. In vedno bi rad tako zmagoval. V veselje mi je igrati z njim, lepo je imeti tako rivalstvo, še bolj pomembno pa je najino prijateljstvo. Ne bom pa se mu pridružil na igrišču za golf," je po zmagi dejal Sinner in takoj dobil odgovor Alcaraza: "Jaz pa ne bom z njim smučal."

Tretje mesto na turnirju, ki ne šteje za točke ATP, je zasedel Taylor Fritz. Proti Novaku Đokoviću je dobil podaljšano igro prvega niza, nato pa je Srb zaradi težav z dihanjem dvoboj predal.

Preberite še:

Novak Đoković
Sportal Obetajo se velike spremembe
Jannik Sinner
Sportal Sinner premagal Đokovića, za šest milijonov proti Alcarazu
Novak Đoković
Sportal To presega že vse meje
Carlos Alcaraz
Sportal Alcaraz na vrhu, Vacherot po zmagi v Šanghaju napredoval za 164 mest
Six Kings Slam Carlos Alcaraz Jannik Sinner
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.