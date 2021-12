Zadnji podatki: število okužb v Sloveniji narašča

V ponedeljek so opravili 5.334 PCR-testov in potrdili 1.813 primerov okužbe. Delež pozitivnih testov znaša 34 odstotkov. Za primerjavo: pred tednom dni so ob 4.973 opravljenih PCR-testih potrdili 1.555 okužb, delež pozitivnih testov je znašal 31,3 odstotka.

To nedeljo so ob 1.846 PCR-testih potrdili 698 novih okužb s koronavirusom. To je 112 okužb več kot prejšnjo nedeljo, ko so v državi potrdili 586 okužb. Že drugi dan zapored je tako število okužb v Sloveniji višje kot pred tednom dni.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 1.112, kar je 37 več kot dan prej, 14-dnevna pojavnost okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev pa znaša 766, kar je štiri več kot dan prej.

V ponedeljek so opravili tudi 114.263 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate še preverjajo s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.248.409 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.187.280 ljudi.