Vstop v leto 2022: to je dobro vedeti

Vlada je pretekli teden s spremembo odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s covid-19 potrdila nove ukrepe. Za uporabnike storitev je veljavnost testiranja krajša, in sicer 48 ur za PCR-test in 24 ur za hitri test. Druge spremembe so se nanašale na praznovanje božiča in prihajajočega novega leta. Silvestrovanje letos bo, a pod določenimi pogoji.

Okno veljavnosti hitrih in PCR-testov je vlada za uporabnike storitev skrajšala. PCR-test tako velja 48 ur od odvzema brisa, hitri antigenski test pa je veljaven 24 ur. Pri testiranju zaposlenih ni sprememb. Ti se še naprej samotestirajo vsakih 48 ur.

V gostinskih obratih in za obisk turističnih namestitev je treba izkazati izpolnjen pogoj PCT (prebolel, cepljen, testiran). Glede tega, razen skrajšanje veljavnosti testov, sprememb ni. Nekoliko drugače bo ob vstopu v novo leto, v noči na 1. januar. Letos silvestrovanj na prostem ne bo, dovoljena so le silvestrovanja v zaprtih prostorih.

Zasebno silvestrovanje:

- Zasebno zbiranje oseb je dovoljeno, če gre za člane do največ treh gospodinjstev,

- zbiranje je mogoče pod pogojem, da se vse osebe, starejše od šest let, pred druženjem testirajo.

Silvestrovanje v gostinskih obratih:

- V noči na 1. januar obratovalni čas gostinskih obratov ne bo omejen,

- pred vstopom mora gost, ne glede na morebitni status cepljenega ali prebolevnika, izkazati negativen hitri test ali PCR-test, ki ne sme biti starejši od 12 ur od odvzema brisa. Izjema so otroci, mlajši od 12 let.

- Za testiranje pred prihodom poskrbi gost sam ali pa se testira na lokaciji. Gost se bo tako lahko ob nadzoru gostinca testiral neposredno pred vstopom v gostinski obrat. Stroške testov za samotestiranje krijejo gostinci sami,

- enako kot do zdaj je dovoljena le strežba pri mizah,

- dovoljena je glasba v živo, ples ni dovoljen.

Kaj pa silvestrovanje v hotelu?



Gost hotela mora ob prihodu izkazati, da izpolnjuje pogoj PCT. V času bivanja v turistični nastanitvi testiranje vsakih 24 oziroma 48 ur ni potrebno. Če pa se gost odloči za silvestrsko večerjo v hotelu, mora enako kot velja v gostinskih obratih izkazati negativen hitri test ali PCR-test, ki ne sme biti starejši 12 ur od odvzema brisa (ob začetku večerje test ne sme biti starejši od 12 ur, v času večerje veljavnost testa lahko poteče). Izjema so otroci mlajši od 12. let. To velja le za silvestrsko večerjo. Če recimo gost zadnji dan v letu kosi v hotelu, se mu pred tem ni treba testirati.

Med spremembe spada tudi največje dovoljeno število udeležencev na javnih kulturnih in športnih prireditvah, ki je omejeno na 750. Za obiskovanje vseh prireditev je še vedno obvezno izpolnjevanje pogoja PCT in nošenje mask. Še vedno so dovoljene le prireditve v sedečem režimu in s predpisanim razmakom med sedišči. Izjema pri uporabi zaščitne maske so po novem nastopajoči na vajah za kulturno prireditev.