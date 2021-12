To so najnovejše številke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo so ob 1.846 PCR-testih potrdili 698 novih okužb s koronavirusom. To je 112 okužb več kot prejšnjo nedeljo, ko so v državi potrdili 586 okužb. Delež pozitivnih testov je tako znašal 37,8 odstotka, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).