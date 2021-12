Nove okužbe, epidemija upada vse počasneje. Omikron se hitro širi.

V soboto so ob 2.157 PCR-testih pri nas potrdili 666 novih okužb s koronavirusom. To je 103 okužbe manj kot prejšnjo soboto, ko so v državi potrdili 769 okužb. Delež pozitivnih testov je tako znašal 30,8 odstotka, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V državi je trenutno 16.072 aktivnih okužb (dan pred tem 16.189). Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov na sto tisoč prebivalcev znaša 1.060, 14-dnevno povprečje na sto tisoč prebivalcev pa 761.

Delež pozitivnih testov se je v primerjavi z dnevom prej zvišal za 5,1 odstotne točke. Število aktivnih okužb je bilo v soboto za 17 nižje kot dan prej. Sedemdnevno povprečje je bilo nižje za 14, število potrjenih primerov na sto tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh pa se je glede na dan prej znižalo za pet.

Naraščanje okužb okoli novega leta

Epidemija upada vse počasneje, napovedujejo na Institutu Jožef Stefan (IJS). "Okoli novega leta bo predvidoma začela spet naraščati zaradi hitrega širjenja različice omikron. Kako se bo to odražalo na številu hospitaliziranih covidnih bolnikov na navadnih in intenzivnih oddelkih, bo odvisno od resnosti bolezni, ki jo povzroča," kažejo projekcije.

Omikron se tako hitro širi zaradi izogibanja imunskemu sistemu in še večje kužnosti od različice delta.

"Dosledno upoštevajmo pogoj PCT in vse ostale ukrepe, da pričakovana rast epidemije ne bo prehitra, kar bi kljub morebitnemu blažjemu poteku bolezni poplavilo bolnišnice s covidnimi bolniki. Najučinkovitejši ukrep za obvladovanje epidemije je cepljenje, ki pomembno zmanjša verjetnost za okužbo in težji potek bolezni. Kumulativno število hospitaliziranih zmanjša pri tako kužnem virusu le cepljenje, ukrepi to isto kumulativno število bolnikov le razporedijo na daljše časovno obdobje," so še sporočili v zadnji projekciji širjenja bolezni covid-19 v Sloveniji.

Šestinpetdesetodstotna precepljenost z vsemi odmerki

V soboto so opravili še 12.951 antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covid-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.247.914 ljudi oziroma 59 odstotkov celotne populacije. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 70 odstotkov.

Z drugim odmerkom je cepljenih 1.186.507 ljudi ali 56 odstotkov celotne populacije. Med starejšimi od 18 let je takšnih 66 odstotkov.