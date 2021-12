Omikron je že dominantna različica v tej evropski državi

"Omikron je postal dominantna različica na Portugalskem. Število okuženih pa je ocenjeno na približno 61,5 odstotka primerov, ki smo jih imeli 22. decembra lani," so v sporočilu za javnost zapisali pri portugalskem nacionalnem zdravstvenem inštitutu.

Ob tem so sporočili tudi, da je število smrti in hospitalizacij na intenzivnih oddelkih še vedno stabilno, po navedbah STA poroča francoska tiskovna agencija.

omicron: Portugal says Omicron dominant, infections rising https://t.co/hMQsKw1bhZ — desi123.com (@desi12_3) December 25, 2021

V petek so na Portugalskem v enem dnevu zabeležili 11 smrtnih primerov in 12.943 novih primerov okužb, kar je največ od 29. januarja letos. Državo je v začetku leta namreč prizadel silovit val okužb, ki je preobremenil bolnišnice.

Obvezno testiranje, delo na daljavo, zaprtje dela javnega življenja

Portugalska je zaradi naraščanja števila okužb sprejela vrsto novih ukrepov za obvladovanje epidemije, med katerimi sta tudi obvezna delo na daljavo in testiranje za obisk predstav ali športnih dogodkov ter zaprtje barov in nočnih klubov.

Portugalska vlada je sicer več ukrepov na področju javnega zdravja ponovno uvedla že v začetku decembra. Da bi zmanjšala stike po prazničnih srečanjih, je 25. novembra napovedala podaljšanje šolskih počitnic in obvezno delo na daljavo v prvem tednu januarja. Foto: Reuters

Rekordno število novih okužb v Franciji

V Franciji pa so v petek, podobno kot še v nekaterih državah, zabeležili rekordno število novih okužb s koronavirusom, in sicer 94.124. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je to prvič od izbruha epidemije marca lani, da je število okužb v enem dnevu preseglo 94 tisoč. Dan pred tem so zabeležili 91 tisoč primerov.

Na intenzivni negi se zdravi več kot 3.200 bolnikov, samo v petek so jih sprejeli 316. Sicer je bilo v bolnišnicah več kot 16 tisoč covidnih bolnikov. V Franciji je polno cepljenega 76,5 odstotka prebivalstva, 22 milijonov Francozov je že prejelo tudi poživitveni odmerek.

Rekordno število na novo okuženih tudi v Veliki Britaniji in Italiji

V Veliki Britaniji so v petek našteli 122.186 novih okužb. V primerjavi s tednom prej se je število novih okužb v enem dnevu povečalo za 48 odstotkov. Gre predvsem za okužbe s koronavirusno različico omikron. V Italiji pa so v petek zabeležili 50.599 primerov, kar je šest tisoč več kot v četrtek.