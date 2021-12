Beović: Prebolelost slabo ščiti pred omikronom. Poživitveni odmerek je smiseln.

Predhodna prebolelost okužbe s koronavirusom slabo ščiti pred ponovno okužbo v primeru koronavirusne različice omikron, je pojasnila predsednica zdravniške zbornice in infektologinja Beovićeva. Po nekaterih podatkih je zaščita le 19-odstotna, je dejala. Cepljenje s tretjim odmerkom je zato smiselno tudi za tiste, ki so že polno cepljeni in so hkrati tudi že preboleli okužbo, je dejala v današnji izjavi za medije.

Po kolikšnem časovnem obdobju je zaščita po preboleli okužbi nična, sicer še ni znano, poudarja. Gotovo pa bi bilo cepljenje s poživitvenim odmerkom pametno priporočiti osebam, ki so okužbo s koronavirusom prebolele pred letom dni ali še prej.

Priporočil glede cepljenja prebolevnikov s poživitvenim odmerkom še ni

Posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, katere vodja je prav tako Beovićeva, po neuradnih informacijah STA o priporočilih glede cepljenja prebolevnikov s poživitvenimi odmerki še ni odločala. Nazadnje so o tem govorili na sestanku skupine 23. novembra, ko so sprejeli mnenje, da polno cepljeni prebolevniki ne potrebujejo poživitvenega odmerka.

Po podatkih vlade je z enim odmerkom trenutno cepljenih 1.245.897 ljudi, kar predstavlja 59 odstotkov populacije. Z vsemi odmerki je cepljenih 1.183.969 ljudi, kar je 56 odstotkov prebivalstva. Poživitveni odmerek je po aktualnih podatkih prejelo 416.527 oseb.

Stroški cepljenja, testiranja in zdravljenje covidnih bolnikov do zdaj presegajo 400 milijonov evrov

Obvladovanje epidemije covida-19 je povezano tudi z nemalo zdravstvenimi stroški. Samo za zdravljenje hospitaliziranih covidnih bolnikov so stroški od začetka epidemije do oktobra znašali okoli 219 milijonov evrov, skupaj s stroški testiranja, cepljenja in nabave cepiv pa okoli 418 milijonov evrov, so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje.

Od začetka cepljenja proti covidu-19 do 14. decembra je Slovenija iz državnega proračuna na nabavo cepiv namenila skoraj 48 milijonov evrov, za izvedbo cepljenja pa 25 milijonov evrov.

V lanskem letu so stroški zdravljenja hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 znašali dobrih 130 milijonov evrov, v letošnjem do oktobra pa 89. Kot so za STA še pojasnili za ministrstvu, so do 14. decembra iz proračuna za hitro in PCR-testiranje skupno izplačali 126 milijonov evrov.

S stroški hitrega antigenskega testiranja v letošnjem letu se je danes seznanila tudi vlada. Kot so sporočili po današnji seji, stroški hitrega testiranja v letu 2021 znašajo okoli 66 milijonov evrov, stroški testov za samotestiranje pa 13,7 milijona evrov.