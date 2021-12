"V zvezi z različico omikron imamo lokalne prenose, torej beležimo primere okužb pri osebah, ki niso nikamor potovale in niso bile v stiku z nikomer, ki bi kamorkoli potoval," je dejal Fafangel. V Sloveniji je po njegovih besedah tako rekoč vsak primer okužbe s sars-cov-2 verjeten primer okužbe z omikronom.

Visoka prenosljivost, nujno je pravočasno ukrepanje

Nova različica omikron je bolj prenosljiva, nadomešča staro različico delta in druge, je še opozoril Fafangel. Čeprav konkretnih podatkov o številu hospitalizacij in smrti še ni, nekaj dejstev nakazuje, da bi okužba z omikronom lahko potekala v lažji obliki, a v tem hipu gre le "za kockanje, ki si ga ne moremo privoščiti", je dejal.

Zato je še vedno na prvem mestu pravočasno ukrepanje, ki je po mnenju Fafangela pomembnejše kot čakanje na stoodstotne podatke, preden se ukrepa.

"Iz epidemiološkega vidika je različica, ki je bistveno bolj nalezljiva – običajno zaradi velikih številk hujša glede splošnega bremena na zdravje prebivalstva in pritiska, ki ga izvaja na zdravstveni sistem –, ponavadi slabša, kot bi bila nekoliko hujša ali bolj smrtna različica," je izpostavil in dodal: "Trenutni podatki govorijo o višji prenosljivosti. In to je zelo skrb vzbujajoč podatek."

"Ta hip najbolj tvegajo necepljeni"

Cepljenje ostaja najboljše orodje, ki ga trenutno imamo, je še opozoril Fafangel. "Najbolj zdaj tvegajo nezaščitene in necepljene osebe," je dejal in ponovno pozval k cepljenju. Poživitveni odmerek pa je priporočil vsej populaciji nad 18. letom, še posebej vsem starejšim od 50 let. Hkrati s cepljenjem ostajajo pomembni tudi drugi preventivni ukrepi, kot so zaščitne maske, medosebna razdalja in varno druženje.

Poskušajmo ohraniti praznike varne. Cepimo se, družimo se v manjših skupinah, na odprtem ali z rednim prezračevanjem, samotestiramo se pred takšnim dogodkom in upoštevajmo priporočila. S tem lahko tveganje bistveno zmanjšamo. Zadeve ne bomo ustavili, lahko pa jo vsaj obvladujemo. — NIJZ (@NIJZ_pr) December 21, 2021

Ena karantena za vse

Laboratorijski podatki, da gre za omikron, do epidemiološke službe pridejo skoraj vedno prepozno, ko se karantena skoraj izteka, je še pojasnil predstojnik Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Takšno fokusirano ravnanje na zgolj nekaj primerov, ki jih zaznajo laboratorijsko, je, kot je poudaril, neprimerno in epidemiološko nesmiselno za omejevanje omikrona in drugih različic na nacionalni ravni. Poenotijo naj tudi sistem karantene, ki je zdaj dvotirni.

"Zaradi vseh dejstev je epidemiološka služba odločevalcem predlagala, da sistem poenotijo, da obstaja samo ena karantena. Na podlagi vseh dejstev je predlog, da bi bila edina izjema od karantene v primeru visoko tveganega stika cepljenje s poživitvenim odmerkom," je še izpostavil.

Fafangel še upa, da bi časovna omejitev digitalnega potrdila za cepljene z osnovno shemo stopila v veljavo čim prej. To bo po odločitvi vlade s 1. februarjem omejeno na 270 dni.