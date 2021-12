V Franciji prvič presegli sto tisoč novih okužb v enem dnevu

V Franciji so v soboto prvič v enem dnevu potrdili več kot sto tisoč novih okužb z novim koronavirusom. Tako so že tretji dan zapored zabeležili rekordno število okužb.

France reports more than 100,000 COVID-19 infections for first time https://t.co/y0sBLelE0K pic.twitter.com/ozcRVcj9XA — Reuters (@Reuters) December 25, 2021

Naraščanje števila primerov pa beležijo že vse od začetka decembra, ko so prvič potrdili več kot 50 tisoč okužb v enem dnevu, poroča STA.

Pristojne skrbi hitro širjenje nove koronavirusne različice omikron. Že v petek so priporočili cepljenje s poživitvenim odmerkom cepiva proti covid-19 že po treh mesecih po prvotnem cepljenju. V državi je sicer polno cepljenih 76,5 odstotka od 67,4 milijona prebivalcev. Foto: Reuters

Vlada zdaj razmišlja o tem, da bi covidno potrdilo cepljenim izdali le, če so prejeli tudi poživitveni odmerek. Francozi sicer potrdilo, s katerim dokazujejo, da so cepljeni proti covid-19, da so to bolezen preboleli ali pa da imajo negativen izvid testa na koronavirus, potrebujejo za vstop v kavarne, restavracije, javne kraje in za mednarodna potovanja.