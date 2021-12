Tudi v Avstriji za četrti odmerek cepiva

"Zaradi neizbežnega novega vala epidemije zaradi omikrona moramo vsem ponuditi možnost prejema četrtega odmerka cepiva za covid-19," so sporočili iz avstrijske državne krizne skupine za cepljenje, poroča Index.hr. Ker sicer še ni znanstvenih argumentov za četrti odmerek za vso populacijo, so v skupini še en odmerek cepiva priporočili predvsem zdravstvenim delavcem in drugim zaposlenim v ključnih gospodarskih in državnih sektorjih. V Avstriji je sicer polno cepljenih 70 odstotkov populacije oziroma 15 odstotnih točk več kot v Sloveniji.

V Avstriji bo cepljenje kmalu obvezno

Avstrija je sicer pred slabima dvema tednoma končala 21-dnevno omejitev javnega življenja. Vendar samo za cepljene osebe, je poročala STA. Zaprtje za tiste, ki se proti bolezni covid-19 niso cepili in je tudi niso preboleli, se medtem nadaljuje. Bo pa cepljenje proti bolezni covid-19 od februarja v Avstriji obvezno.

Po božiču spet zaostrovanje ukrepov

Avstrija namerava 27. decembra zaostriti ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, je poročala STA. Restavracije in lokali bodo lahko obratovali do 22. ure, to velja tudi za silvestrovo, omejujejo pa še število ljudi na dogodkih. Od ponedeljka bodo srečanja, pri katerih ni določenega sedežnega reda, omejena na največ 25 oseb. Pri dogodkih z določenim sedežnim redom bo dovoljena udeležba 500 oseb, ki so cepljene ali prebolele. Dogodki s tisoč osebami bodo mogoči ob izpolnjevanju pogoja PC in predložitvi negativnega testa, dogodki z dva tisoč osebami pa ob izpolnjevanju pogoja poživitvenega odmerka in predložitvi negativnega testa. Nujne bodo tudi maske.