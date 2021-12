Avstrija bo po božiču zaostrila ukrepe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrija namerava 27. decembra zaostriti ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. Restavracije in lokali bodo lahko obratovali do 22. ure, to velja tudi za silvestrovo, omejujejo pa še število ljudi na dogodkih, je danes sporočila sovodja skupine za usklajevanje Gecko Katharina Reich.

Reichova je pojasnila, da so se glede zaostritve ukrepov strinjali tako na zvezni kot tudi na deželni ravni, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Od ponedeljka bodo srečanja, pri katerih ni določenega sedežnega reda, omejena na največ 25 oseb. Pri dogodkih z določenim sedežnim redom bo dovoljeno 500 oseb, ki so cepljene ali prebolele. Dogodki s tisoč osebami bodo možni ob izpolnjevanju pogoja PC in predložitvi negativnega testa, dogodki z dva tisoč osebami pa ob izpolnjevanju pogoja poživitvenega odmerka in predložitvi negativnega testa. Nujne bodo tudi maske.

Na seznam dodali nove države

Avstrija je ob tem še dodala štiri evropske države na seznam območij, kjer se širi koronavirusna različica omikron. Od 25. decembra bodo na tem seznamu še Velika Britanija, Danska, Nizozemska in Norveška. Potniki iz tega držav morajo v karanteno, izjema velja le za tiste, ki so že prejeli poživitveni odmerek in za tiste, ki bodo predložili negativen izvid testa PCR.