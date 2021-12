Nekaj glavnih organizatorjev kongresa nasprotnikov epidemioloških ukrepov in cepljenja je po dogodku zbolelo. Njihovi simptomi med drugim vključujejo težko dihanje, kašelj, vročino in bolečine po celotnem telesu. Čeprav so se sredi pandemije družili v majhnem zaprtem prostoru in nihče ni cepljen proti bolezni covid-19, so prepričani, da so bili napadeni z biološkim orožjem, natančneje z antraksom.

Dallaška konferenca gibanja ReAwaken America, ki združuje pristaše teorije zarote QAnon, goreče nasprotnike cepljenja in epidemioloških ukrepov ter nekatere znane obraze ameriške skrajne desnice, je potekala med 9. in 11. decembrom. Organizatorji in voditelji dogodka ter drugi pomembni člani gibanja so tisti konec tedna več časa skupaj preživeli v manjšem prostoru v zaodrju konference.

Eden vidnejših obrazov dogodka ReAwaken America, ki je potekal v Dallasu, je bil tudi Michael Flynn, nekdanji svetovalec za nacionalno varnost ZDA v času Trumpovega predsedovanja Združenim državam Amerike. Flynn je postavil neslavni rekord za najkrajši mandat na tem položaju, saj ga je zapustil že po manj kot mesecu dni, ko se je razvedelo, da je lagal o svoji komunikaciji z ruskim veleposlanikom v ZDA Sergejem Kisljakom. Od leta 2020 je Flynn goreč podpornik teorije zarote QAnon. Foto: Reuters

Nato jih je precej zbolelo. Imeli so visoko vročino, kašljali so, težko so dihali, bili so utrujeni. Njihovi simptomi so močno sovpadali s simptomi bolezni covid-19. Tega sicer ni izpostavil nihče od njih, morda namenoma, ker gre za druščino, ki zanika nevarnost koronavirusne bolezni oziroma celo njen obstoj.

Namesto tega so začeli širili teorijo, da so bili na dogodku ReAwaken America tarče napada z biološkim orožjem. Imeli naj bi antraks oziroma vranični prisad. Simptomi te bolezni, če gre za sicer razmeroma redek pljučni antraks, so na las podobni covidnim. Med osebami, ki so zbolele, sta tudi Joe Oltmann in Jovan Hutton Pulitzer.

David Clements is claiming that Joe Oltmann, Jovan Pulitzer and “a dozen” others that were at the Reawaken America tour are “suffering from symptoms related to an anthrax attack”



If the tour sounds familiar, it’s because Lin Wood’s been feuding with the organizer, Clay Clark. pic.twitter.com/DDHPM1imuE — trapezoid of discovery (@get_innocuous) December 21, 2021

Oltman in Pulitzer sta osrednji figuri gibanja ReAwaken America in "vere" v teorijo zarote QAnon, katere pristaši verjamejo v vsak teden bolj za lase privlečeno napoved, kako bo oseba oziroma skupina oseb, znana kot Q, Ameriko in svet rešila pred pedofilsko satanistično kabalo in za predsednika ZDA ponovno ustoličila Donalda Trumpa. Teorija zarote ima podpornike tudi v Sloveniji, kjer se je začela hitreje širiti med pandemijo bolezni covid-19.

Pulitzer naj bi bil hudo bolan, njegove podpornike pa je ta teden že močno skrbelo, ker se jim tri dni ni javljal po utečenih kanalih, je v komunikacijski aplikaciji Telegram zapisal Oltmann.

Čeprav so bili vsi testi, ki bi lahko potrdili, ali so organizatorji dogodka res zboleli za antraksom, negativni, še vedno "ne vedo", katera bolezen jim je pobrala sapo. V vsakem primeru lahko zaključijo, da so bili najverjetneje žrtve napada z biološkim orožjem, se je na Twitterju v sredo končno oglasil tudi Pulitzer. Možnosti, da bi se na dogodku okužili s koronavirusom, ni omenjal nihče.

1. To my friends tried to keep this underwraps until we knew what we were dealing with but Evidence suggest that several of us were targeted by biological agents at an event This has wreaked havoc on my system w all of the most dangerous symptoms appearing Scary to say the least — JovanHuttonPulitzer™ #JovanHuttonPulitzer (@JovanHPulitzer) December 22, 2021

Zanimiv razdor znotraj zarotniškega gibanja

Da bi se vodilni na dallaškem dogodku ReAwaken America okužili z antraksom, je medtem že zanikal glavni organizator turneje gibanja Clay Clark.

Teorijo, da naj bi se v posnetkih konference videla meglica, ki bi dokazovala, da so po udeležencih res pršili spore antraksa, je ovrgel s pojasnilom, da so na dogodku uporabljali napravo za ustvarjanje umetne megle, ki je "dvignila vzdušje". Možnosti, da bi organizatorji dogodka zboleli za koronavirusno boleznijo, sicer ni omenil, je pa dejal, da bi bili, če bi bili, "če bi nekdo res uporabil biološko orožje, kot je antraks, najverjetneje že vsi mrtvi".

Clark je še dodal, da je bilo v sklopu turneje gibanja ReAwaken America do zdaj že sedem dogodkov in da so nekateri udeleženci po vsakem trdili, da so jih napadli z biološkim orožjem. Zanj to ni nič novega, je še dejal.

