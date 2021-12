Silvestrovanj na prostem ne bo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"24., 25., 31. decembra 2021 in 1. januarja 2022 bo dovoljeno zasebno zbiranje ljudi oz. skupine oseb, če gre za člane največ treh gospodinjstev. Za vsa zbiranja v takšni obliki se priporoča, da vse osebe, starejše od šest let, pred zbiranjem opravijo samotestiranje. Na javnih kulturnih in športnih prireditvah je odslej dovoljeno največ 750 udeležencev. Veljavnost hitrega testa se skrajša na 24 ur, PCR-testa pa na 48 ur," je pojasnila vladna govorka Maja Bratuša. Državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Polona Rifelj pa je sporočila, da silvestrovanj na prostem ne bo: "Dovoljena bodo le silvestrovanja v zaprtih prostorih. Pred vstopom se morajo vsi udeleženci testirati oziroma pokazati dokazilo o negativnem testu."

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju covid-19 v Sloveniji so predstavili ukrepe, ki jih je danes vlada tudi sprejela. "Veljavnost hitrega testa za uporabnike storitev se po novem skrajša na 24 ur, veljavnost PCR-testa pa na 48 ur od odvzema brisa. Za obiskovanje vseh prireditev ostaja pogoj PCT, obvezna je nošnja mask, dovoljene so samo prireditve v sedečem režimu, pri čemer mora biti med stoli predpisan razmik. Nastopajoči na vajah za kulturno prireditev so po novem izjema pri obvezni uporabi zaščitne maske," je v nadaljevanju pojasnila Bratuša.

Bratuša je spomnila, da je vlada včeraj na predlog epidemiološke stroke in po mnenju strokovne skupine za covid-19 sprejela ukrepe glede karantene, omejitev v trgovinah in silvestrovanj. Od danes morajo tako v karanteno ob visoko tveganem stiku z okuženim z novim koronavirusom vsi, razen cepljeni s poživitvenim odmerkom cepiva proti covid-19. V trgovinah pa od danes velja omejitev ena stranka na deset kvadratnih metrov.

Silvestrovanja le v zaprtih prostorih

"Danes je vlada sklenila, da se v noči na 1. januar 2022 gostom gostinskih obratov omogočijo daljše večerje. Tako imenovane silvestrske večerje so namreč za gostince pomemben vir prihodkov. Silvestrovanj na prostem ne bo, iz enakega razloga, kot je onemogočena strežba hrane in pijače v okviru božičnih sejmov na prostem," je povedala Rifljeva.

Delovni čas oziroma strežba hrane in pijače bo omejena z odlokom. Gostje se bodo morali pred vstopom testirati oziroma pokazati dokazilo o negativnem PCR-testu ali HAG-testu, ki ne sme biti starejši od 12 ur.

Kakšno je stanje v Sloveniji?

V sredo je bilo v Sloveniji ob 4.929 opravljenih PCR-testih potrjenih 1.124 okužb z novim koronavirusom, kar je 222 manj kot prejšnjo sredo, ko so jih potrdili 1.346. Delež pozitivnih testov znaša 22,8 odstotka, prejšnjo sredo pa je bil za 4,5 odstotne točke višji in je znašal 27,3 odstotka. Včeraj je boj z boleznijo izgubilo deset covidnih bolnikov, skupaj od začetka epidemije pa do danes že 5.528.