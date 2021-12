Neuradno: toliko okužb so potrdili včeraj

V torek je bilo ob 5.561 opravljenih PCR-testih potrjenih 1.255 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 22,6 odstotka in je bil nižji kot v ponedeljek, ko je znašal 31,3 odstotka. Za primerjavo: prejšnji torek so potrdili 1.529 okužb z novim koronavirusom.

Britanska študija: verjetnost hospitalizacije pri okužbi z omikronom je manjša kot pri delti

Dve britanski študiji sta pokazali, da je pri okužbi s koronavirusno različico omikron verjetnost hospitalizacije manjša kot pri okužbi z doslej prevladujočo varianto delta. Raziskavi sta tako potrdili trend, ki so ga zaznali v Južni Afriki, kjer se je omikron najprej razširil.

Eno študijo so izvedli na Škotskem, drugo v Angliji, strokovnjaki pa so pri njuni interpretaciji za zdaj previdni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi izredne nalezljivosti bo naval na bolnišnice vseeno velik

Kot opozarjajo, bi lahko prednosti milejšega poteka bolezni izničilo dejstvo, da je omikron izredno nalezljiv, kar pomeni, da bo naval na bolnišnice vseeno zelo velik.

V škotski študiji so pregledali primere iz novembra in decembra ter jih razdelili na tiste, ki jih je povzročila delata, in tiste, ki so bili posledica omikrona.

Izkazalo se je, da je nevarnost hospitalizacije pri omikronu za dve tretjini manjša kot pri delti, poleg tega poživitveni odmerek cepiva nudi pomembno dodatno zaščito pred simptomatskim potekom okužbe.

Na pregled je prišlo med 20 do 25 odstotkov manj ljudi

Študija je bila sicer narejena na precej majhnem vzorcu bolnikov, ki so se zdravili v bolnišnici, poleg tega med njimi tedaj ni bilo oseb, mlajših od 60 let, poroča AFP.

Angleška študija pa je ugotovila, da je na pregled v bolnišnico pri okužbi z omikronom prišlo med 20 do 25 odstotkov manj ljudi, medtem ko je bilo število sprejemov v bolnišnice manjše za med 40 in 45 odstotkov.

Soavtorica angleške študije Azra Ghani z Imperial Collegea v Londonu je dejala, da je zmanjšano tveganje za hospitalizacijo pri okužbi z varianto omikron sicer pomirjujoče, a je hkrati tveganje za okužbo izredno visoko. Zato je pozvala k cepljenju s poživitvenim odmerkom.

Zaenkrat ni jasno, ali je manjše število hospitalizacij posledica značilnosti omikrona ali pa večje odpornosti populacije zaradi preteklih okužb in cepljenja, še piše AFP.

Danes zadnji dan akcije Dnevi cepljenja

Trenutno je v državi z enim odmerkom cepljenih 59 odstotkov vseh prebivalcev, 56 odstotkov pa je polno cepljenih. Delež polno cepljenih prebivalcev, starih nad 18 let, znaša 66 odstotkov, en odmerek je prejelo 69 odstotkov polnoletnih oseb, kažejo podatki NIJZ.

Danes poteka še zadnji dan akcije Dnevi cepljenja. V 62 cepilnih centrih po Sloveniji cepijo od 8. do 20. ure, v vsaki statistični enoti pa poteka tudi nočno cepljenje, in sicer od 20. ure zvečer do 8. ure zjutraj. Povsod je omogočena izbira cepiva. Predhodno naročanje ni nujno, treba je naročiti le otroke, stare od 5 do 11 let.