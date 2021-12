Prvo nočno cepljenje: večinoma po poživitvene odmerke cepiva

V UKC Maribor so preteklo noč cepili 107 ljudi, od tega pet s prvim odmerkom, 18 z drugim in 84 s tretjim odmerkom cepiva.

V določenih zdravstvenih ustanovah je preteklo noč med 20. uro zvečer in 8. uro zjutraj potekala prva nočna akcija cepljenja v okviru nacionalne kampanje Dnevi cepljenja. Ljudje so ponoči večinoma prihajali po tretje oz. poživitvene odmerke cepiva, prve odmerke je prejelo zgolj nekaj ljudi, so za STA sporočili iz več zdravstvenih ustanov po državi.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana se je ponoči proti covid-19 cepilo 60 ljudi, od tega dva s prvim odmerkom cepiva, velika večina preostalih pa s poživitvenim odmerkom. Cepljenje pri njih čez dan poteka na cepilnem mestu ob urgentnem centru, ponoči pa na urgenci infekcijske klinike na Bohoričevi ulici. Ponoči cepijo le polnoletne osebe.

Cepili več ljudi, kot so pričakovali

V UKC Maribor so preteklo noč cepili 107 ljudi, od tega pet s prvim odmerkom, 18 z drugim in 84 s tretjim odmerkom cepiva.

Direktorica Splošne bolnišnice Brežice Anica Hribar je za STA navedla, da so v bolnišnici med 20. uro v nedeljo in 8. uro danes cepili pet ljudi. "Pravzaprav nismo pričakovali kakšnega odziva, torej udeležba nad pričakovanji," je pojasnila. Od cepljenih sta dva prejela drugi odmerek cepiva, trije pa tretji odmerek.

V ZD Novo mesto so v nedeljo cepili 248 ljudi, od tega deset s prvim odmerkom, preostale pa s poživitvenim odmerkom. Vsi so bili cepljeni že čez dan. "S prvim dnem cepljenja smo zadovoljni, kajti vsak cepljeni šteje in le s cepljenjem dovolj velikega števila prebivalcev nam bo uspelo premagati pandemijo," je za STA povedala direktorica Alenka Simonič.

Nočno cepljenje od 20. ure do 8. ure zjutraj

Tudi na Kliniki Golnik preteklo noč niso cepili nikogar, prav tako ne v nedeljo čez dan. So pa danes dopoldne do zdaj cepili dve osebi z drugim odmerkom in tri s tretjim odmerkom cepiva.

Do četrtka bo 62 cepilnih centrov po državi delalo s podaljšanim delovnim časom od 8. do 20. ure, v vsaki statistični enoti pa na eni lokaciji poteka nočno cepljenje, in sicer od 20. ure zvečer do 8. ure zjutraj.

Poleg omenjenih vlogo nočnih cepilnih centrov opravljajo tudi goriška, izolska in celjska splošna bolnišnica ter zdravstveni domovi Sežana, Postojna, Slovenj Gradec, Murska Sobota in Maribor. V zasavski regiji bodo cepili vsako noč na drugi lokaciji.

Okrepljena bo prisotnost mobilnih enot na terenu, pri organizaciji, ponekod pa tudi pri prevozu občanov do cepilnih mest bodo pomagali v vrstah civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije.