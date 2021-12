V Nemčiji vre: Necepljeni naj sami plačajo zdravljenje!

Zdravstveni minister Bavarske Klaus Holetschek je v imenu zdravstvenih ministrov vseh zveznih dežel Nemčije pozval vlado v Berlinu, naj uzakoni obvezno cepljenje, poroča Deutsche Welle. V Nemčiji bo sicer od marca obvezno cepljenje za vse zaposlene v zdravstvu. "To pa ni pravično, saj imajo zdravstveni delavci zaradi tega občutek, da so sami odgovorni za slabo precepljenost prebivalstva. Zato je prava rešitev obvezno cepljenje za vse," je dejal Holetschek, ki tudi meni, da obvezno cepljenje ni dovolj. Njegove ideje segajo od finančnih kazni za necepljene do sprememb v zdravstvenem zavarovanju.

Praksa samoplačništva obstaja

Po mnenju Holetschka bi morali na necepljene prevaliti del stroškov zdravljenja, če zbolijo za koronavirusom. Prav tako po mnenju ministra necepljeni ne bi smeli dobiti nadomestila plače za čas bolniške odsotnosti. "Verjetnost, da bo potek bolezni težji, je pri necepljenih veliko večja kot pri cepljenih osebah," pravi Holetschek, ki tudi poudarja, da določena praksa pri samoplačništvu že obstaja. Nemci morajo že zdaj sami delno pokriti stroške zdravljenja neuspelih plastičnih operacij, zdravljenja poškodb zaradi tetovaž in pirsinga. Holetschek pa ni edini v Nemčiji, ki podpira samoplačništvo za necepljene, že v začetku decembra je enak ukrep predlagalo tudi združenje zdravnikov Berlina.

Stroški do 92 tisoč evrov

V Nemčiji zdravljenje obolelega za boleznijo covid-19 državo v povprečju stane 5.800 evrov. Če gre za težji potek bolezni in obolela oseba potrebuje respirator, povprečna cena zdravljenja naraste na 34.200 evrov. Če pa morajo zdravniki uporabiti umetna pljuča, pa cena poskoči na povprečnih 92 tisoč evrov.

Kaj pravi Berlin?

Novi nemški kancler Olaf Scholz je sicer zagovornik obveznega cepljenja in je pred dnevi dejal, da bo nemški parlament o tem glasoval najpozneje do februarja 2022. Analitiki sicer pričakujejo, da bo predlog našel dovolj podpore tudi med opozicijskimi poslanci in da bo posledično sprejet. Glede na zadnje raziskave javnega mnenja obvezno cepljenje v Nemčiji podpira 68 odstotkov prebivalstva. V Nemčiji je sicer polno cepljenih 70 odstotkov prebivalstva, starejšega od 18 let.