Število dnevno potrjenih okužb s koronavirusom spet narašča. Največ po 6. decembru so jih v laboratorijih po državi potrdili včeraj. Ob 5.334 opravljenih PCR-testiranjih je bilo potrjenih 1.813 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo 34 odstotkov izvidov. V bolnišnici se zdravi 586 bolnikov s covidom, 201 na enoti intenzivne terapije. Enajst ljudi je boj s to boleznijo izgubilo. Kaj do zdaj vemo o različici omikron, ki zadnje tedne kroji razvoj epidemije? Koliko je je pri nas in v kako hudi obliki se pojavlja?

Če smo pri različici delta z eksperimenti potrdili, da sta za okužbo v zaprtem prostoru potrebni okoli dve minuti stika, se je ta čas izjemno skrajšal, je novosti o omikronu navedel Roman Jerala s Kemijskega inštituta." Zadošča bližnji nezavarovan stik, torej brez maske, tudi že ena minuta," poudarja Jerala, ki tudi opozarja, da je informacije, da je omikron ena od doslej najmanj nevarnih oblik bolezni covid-19, treba jemati z zadržkom. Po podatkih iz tujine, kjer je omikron zaslužen že za skoraj 60 odstotkov vseh novih okužb, prihajajo skrb zbujajoče informacije o okužbah med najmlajšimi.

Kakšno je stanje v Sloveniji, še ni znano

"Toliko hospitaliziranih otrok doslej v epidemiji še ni bilo, vsaj ne v Veliki Britaniji in na primer New Yorku. Torej je to razlog, da smo previdni, in daleč od tega, da bi rekli, to je blaga bolezen ali pa celo, kot nekateri pozivajo, da se je dobro okužiti. Mislim, da je to zelo nevarno," je opozoril Jerala. Koliko je v Sloveniji trenutno primerov okužb z omikronom, pa je nemogoče določiti, saj so podatki s terena stari vsaj dva tedna, de dejal Leon Cizelj z Instituta Jožef Stefan. "Če ga je zdaj na primer okoli 20 odstotkov, ga zelo kmalu po novem letu že več kot polovico," je povedal Cizelj. Zaradi vedenja o njegovi nalezljivosti pa je precej bolj suveren pri napovedi, kaj se bo takrat zgodilo.

Širši nabor morebitnih gostiteljev

"Pravzaprav imamo na intenzivni negi še vedno 200 ljudi. Na vrhuncu smo bili pri skoraj pri 300. In takšen močan omikron, omikronski val nam lahko povzroči, da se vrnemo na 300, morebiti tudi kaj več. K sreči šele v kakem mesecu, ne prej kot v kakem mesecu, ampak tudi to bo precejšnja težava, če se bo to zgodilo," je menil Cizelj. Zaradi množice mutacij si je omikron pridobil precej širši nabor morebitnih gostiteljev. Ko prodre v organizem, se veže na čisto drugačen način in tako zaobide dosedanja protitelesa. Tudi cepiva so nekoliko manj uspešna, kažejo prvi rezultati.

Cepljenje in zaščitne maske

"Okužijo se tudi tisti, ki so covid-19 že preboleli, torej je precej pogostejša ponovna okužba tistih, ki so bolezen že preboleli. Da se okužijo tudi tisti, ki so že bili cepljeni. Vemo tudi to, da je, po podatkih doslej, krajša inkubacijska doba, samo tri dni, kar pomeni, da se hitreje širi. In če je tri dni inkubacijska doba, potem tudi test, star dva dni, sploh več ni koristen, za en dan je mogoče, da nekaj pove," je dejal Jerala. In kljub vsemu je cepljenje, poleg uporabe zaščitnih mask, edini trenutno znani način, kako se izogniti okužbi in morebitnim najhujšim posledicam.