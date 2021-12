Poklukar: Preprečili smo tristo smrti #video

V Sloveniji so med Dnevi cepljenja opravili 76.544 cepljenj proti covid-19, je danes povedal minister za zdravje Janez Poklukar. Ocenjuje, da so z akcijo preprečili približno dva tisoč hospitalizacij, 500 sprejemov v enote intenzivne terapije in 300 smrti. Ob tem se je zahvalil vsem državljanom za odziv in pomoč pri obvladovanju epidemije covid-19.

Med Dnevi cepljenja, ki so potekali med 19. in 23. decembrom, so po ministrovih besedah s prvim odmerkom cepili 4.971 ljudi, z drugim 7.459, s poživitvenim odmerkom pa 64.114 prebivalk in prebivalcev Slovenije.

Janez Poklukar, @MinZdravje: Od 19. 12. do 23. 12. je bilo po podatkih @NIJZ_pr cepljenih 76.544 oseb. Najintenzivneje so se cepile starostne skupne nad 50 let, kar je zelo pomembno, saj je pri njih večja verjetnost, da bo bolezen potekala v težji obliki. pic.twitter.com/3M0Bw5qfrN — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) December 24, 2021

Od tega so cepili približno 20 odstotkov več moških kot žensk, približno dve tretjini vseh cepljenih pa je bilo starejših od 50 let, "kar je izredno pomembno, kajti vemo, da pri njih covid-19 praviloma poteka v težji obliki kot pri mlajših", je na novinarski konferenci povedal Poklukar.

"Cilj akcije je bil doseči še boljšo precepljenost in na ta način obvarovati bolnišnice pred obremenitvami v prihodnjih dneh in tednih, ko bo pri nas še bolj izrazita in prevladujoča različica omikron," je spomnil Poklukar.

Zdravstvenim delavcem se je zahvalil za požrtvovalnost in trud

Ob tem se je zahvalil zdravstvenim delavcem za njihovo požrtvovalnost in trud, pa tudi njihovim domačim. "Samo podpora najbližjih omogoča, da danes zdravstveni delavci v vsem svojem obsegu opravljajo poslanstvo in nam, Slovenkam in Slovencem, zagotavljajo zdravstvo, ki ga poznamo," je dejal minister. Zahvalil se je tudi medijem in vsem, ki so v akciji sodelovali, lokalnim skupnostim, županom, društvom, vladnim in nevladnim organizacijam, civilni zaščiti, Rdečemu križu in verskim skupnostim.

Državljankam in državljanom je ob tej priložnosti zaželel mirne praznike, v novem letu pa zdravja in konec epidemije.