Poklukar: Več znanega o ukrepih med prazniki

"V enotah intenzivne terapije je bilo včeraj zasedenih 205 postelj, od tega je 85 odstotkov hospitaliziranih v enotah intenzivne terapije necepljenih. Tudi na navadnih oddelkih je kar 72 odstotkov necepljenih. "Ob dnevih cepljenja sem zadovoljen z odzivom, a si želim, da v teh dneh na cepljenje pride še več Slovenk in Slovencev," je v skupni izjavi s predsednikom države dejal minister za zdravje Janez Poklukar in se obenem zahvalil vsem, ki se še vedno trudijo, da v državi dosežemo boljšo precepljenost. Še ta teden pa naj bi bile znane odločitve o ukrepih zaradi širjenja omikrona.

"Situacija je v teh dneh težka, ker je omikron udaril po 21 mesecih epidemije, ko je v družbi prisotna in povsem jasna pandemična izčrpanost.

O enotni karanteni še ta teden

"Obstaja relativno tveganje, da popustimo pri izvajanju ukrepov in da bi oklevali pri sprejemanju novih potrebnih ukrepov," je povedal Janez Poklukar. "Eden od takih ukrepov je ustrezno izvajanje in dogovarjanje glede karantene. Epidemiologi so včeraj predlagali, glede na to, da se omikron vse hitreje širi, potrjenih je 19 primerov in 29 je sumov, da spremenimo pristop do karanten, kajti preden bomo dobili ustrezne rezultate, ne bomo vedeli, kdo je bil v stiku z omikronom in kdo ne," je še pojasnil.

Do seje vlade, ki je predvidena v četrtek, bodo, glede na priporočila stroke, pripravili ustrezne podlage, da lahko vlade o tem razpravlja in sprejema odločitve, je še dejal Poklukar.

O silvestrovanjih na prostem še ni padla odločitev

Predloga strokovne skupine o prepovedi silvestrovanj na prostem, Poklukar ni želel komentirati. "Vse, kar strokovna skupina predlaga v teh dneh, bomo danes in jutri pregovarjali in se z vidika zagotavljanja zdravja vseh državljanov trudili, da sprejmemo čim bolj sprejemljive ukrepe," je še poudaril minister.

"Morda, ne glede na končna priporočila in zaključke, ki jih bo podala stroka in potrdila vlada, ob bližajočih praznikih predlagam, da se čim bolj držimo mehurčkov," je še opozoril Poklukar in svetoval, naj se sami čim večkrat testiramo in tako prekinemo verigo okužb.

Vsak, ki se bo cepil, je junak

Po podatkih NIJZ se je včeraj cepilo 13.827 prebivalcev Slovenije, od tega 873 s prvim in 1.462 z drugim odmerkom ter še 11.492 oseb s tretjim odmerkom cepiva.

"Najprej bi se rad iskreno zahvalil vsem, ki ste se že cepili. Rad bi se zahvalil vsem, ki skrbijo za to, da bi se vas precepilo čim več. V prvi vrsti bi se rad zahvalil zdravstvenim delavcem in vsem tistim, ki jim pomagajo, da bi precepili čim večji delež prebivalstva in s tem omogočili relativno normalno delo v bolnišnicah, kar pomeni, da pri cepljenju ne gre samo za to, da se zavarujemo pred covidom, ampak da omogočimo, da bolnišnice, zdravstveni domovi, zdravstvene ustanove opravljajo tudi sicer normalno delo v skrbi za zdravje drugih ljudi," je prebivalce nagovoril predsednik države Borut Pahor.

Ob tem je izrazil tudi prošnjo vsem, ki se še niso cepili in razmišljajo o tem.

Izjavo predsednika države si lahko ogledate tukaj: