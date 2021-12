Poklukar: V tej smeri bodo šli ukrepi med prazniki #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"To naj bodo mehurčkasti prazniki. Ključno je, da v teh prazničnih dneh ostajamo v mehurčku in da ne odhajamo iz ovojnic. Če pa že, se je treba dodatno testirati," je ob obisku postojnskega zdravstvenega doma dejal minister za zdravje Janez Poklukar. Napovedal je, da bo vlada že z današnjo dopisno sejo omejila najvišje število prisotnih v istem času v trgovinah, kjer so v predprazničnih dneh gneče prevelike. Silvestrovanj na prostem najverjetneje ne bo, po napovedih ministra bo treba omejiti tudi število gledalcev na športnih prireditvah in uvesti testiranje pred silvestrskimi večerjami.

"Na današnji dan je bilo v Sloveniji zabeleženih 19 primerov okužbe z različico omikron, kar 39 jih je potrjenih s PCR-sondo, kar pomeni še 39 sumov. Z drugimi besedami imamo potrjenih že 58 primerov oziroma sumov okužbe z različico omikron. Številke z omikronom rastejo in omikron je grožnja," je v nadaljevanju pojasnil Poklukar in ob tem znova napovedal, da bo treba pred prazniki vpeljati dodatne ukrepe. Navedel je omejitev števila oseb v trgovinah in dejal, da bo prav zagotovo treba omejiti število gledalcev na športnih prireditvah. Po njegovi oceni v tem trenutku namreč predstavljajo nepotrebno tveganje, ki ga lahko uravnotežijo z drugimi ukrepi, ki niso tako strogi. Med njimi je tudi sam naštel izvedbo silvestrskih večerij. Vsi sprejeti ukrepi bodo znani v četrtek.

"Prosim, da kljub pandemski izčrpanosti ne popuščamo"

Ob tem je minister poudaril, da akcija Dnevi cepljenja poteka po načrtu. Zahvalil se je vodstvu zdravstvenih domov, zaposlenim in vsem, ki so se akcije, ta bo potekala do vključno četrtka, udeležili.

Cepilni centri so odprti od 8. do 20. ure. V vsaki statistični enoti na eni lokaciji izvajajo tudi nočno cepljenje, in sicer od 20. ure zvečer do 8. ure zjutraj.

"Moja prošnja vsem prebivalcem in prebivalkam je, da kljub pandemski izčrpanosti ne popuščamo pri izvajanju ukrepov, pri zavedanju, kako pomemben ukrep je cepljenje, in da k njemu tudi pristopimo in da ne popuščamo pri načinu, kako na najboljši način omejiti omikron, da bo v letu 2022 naše življenje videti tako, kot si ga lahko želimo," je še povedal zdravstveni minister.

Krek o potovanjih v tujino

"Ljudje zelo veliko potujejo, kar z vidika bolezni covid-19 ni dobro. Prosil bi jih, da se zavedajo, da pri nas veljajo določeni pogoji s QR-kodo, takoj čez mejo pa drugi. V Evropi se pogoji zelo hitro spreminjajo in tudi to morajo spremljati," je pojasnil direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek.