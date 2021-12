Logar: Predsedovanje Svetu EU izboljšalo ugled slovenske diplomacije v svetu

Zunanji minister Anže Logar je ob koncu slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije poudaril, da je to izboljšalo ugled, mesto in tudi domet slovenske diplomacije v svetu. Uspešno predsedovanje pa je po njegovih besedah tudi dobra popotnica za kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov.

"Odzivi mednarodne javnosti, pa tudi sporočila, ki jih najvišji predstavniki teh držav dajejo, jasno kažejo na to, da smo izboljšali ugled, mesto, pa tudi domet slovenske diplomacije v svetu," je na novinarski konferenci o dosežkih slovenskega predsedovanja Svetu EU povedal Anže Logar.

Z uspešnim predsedovanjem do večje prepoznavnosti

Uspešno predsedovanje je po njegovem mnenju dobra popotnica tudi za kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov za obdobje 2024-2025. "Zagotovo smo prepoznavnost dvignili na precej višjo raven, kar pomeni, da bomo lažje pristopili do mednarodnih partnerjev, s katerimi doslej še nismo imeli tesnejših povezav," je pojasnil zunanji minister.

Ravno ta kandidatura ponuja Sloveniji odlično priložnost, da izkušnje, znanje in celoten diplomatski aparat zdaj uporabi v kampanji za dosego tega nacionalnega cilja, je povedal in dodal, da se že veseli aktivnosti za to, da bi pridobili 129 glasov, ki so potrebni za izvolitev.

O dosežkih v času predsedovanja

Med dosežki slovenskega predsedovanja je izpostavil soglasje med državami članicami na področjih odpornosti Unije za prihajajoče krize, vključno s kibernetskimi grožnjami, in digitalne preobrazbe.

Omenil je še dosežke pri vzpostavljanju evropske zdravstvene unije in doseženo soglasje o okrepljenih mandatih Evropske agencije za zdravila (EMA) in Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) ter o vzpostavitvi novega evropskega organa za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere Hera.

Kot najpomembnejši dosežek na področju evropske zunanje politike je medtem Logar izpostavil dogovor o sklepih o širitvi EU, ki so osnova za začetek medvladne konference z Albanijo in Severno Makedonijo. Minister pričakuje, da se bo to zgodilo v prvi polovici prihodnjega leta.