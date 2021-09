Anže Logar: Res sem si oddahnil

"Pa je šlo vse OK. Še več, teden je bil uspešen. Če se je o tem kaj poročalo v naših medijih, ne vem. Če se ni, je to dodaten dokaz, da smo dobro delali. Res sem si oddahnil," po koncu Blejskega strateškega foruma pravi zunanji minister Anže Logar.

"Pa je šlo vse OK. Še več, teden je bil uspešen. Če se je o tem kaj poročalo v naših medijih, ne vem. Če se ni, je to dodaten dokaz, da smo dobro delali. Res sem si oddahnil," po koncu Blejskega strateškega foruma pravi zunanji minister Anže Logar. Foto: STA

Minister Anže Logar je prejšnji teden gostil Blejski strateški forum, na katerem se je zbralo 14 predsednikov vlad in držav, kar je največ v 16 letih izvedbe foruma. Vsega skupaj je bilo na dogodku 180 visokih gostov, ki so potrebovali nastanitev, varovanje, protokol in logistiko brez napak. V desetih mesecih so morali pripraviti forum, vsebinske poudarke, poiskati primerne sogovornike, predvsem pa zagotoviti njihovo udeležbo, je v zapisu poudaril Logar.

Na forumu je med drugim potekala razprava o krizi v Afganistanu. Vprašanje migracij je bilo visoko na dnevnem redu ministrskih srečanj EU, države pa, kot pravi Logar, še vedno razdeljene.

Poleg spremljanja Blejskega strateškega foruma, zagotavljanja varnosti 54 ministrom in urejanja logistike se je minister Logar moral udeležiti še dveh dveh ključnih dogodkov v času predsedovanja s področja evropske skupne zunanje in varnostne politike, neformalnega srečanja obrambnih ministrov in neformalnega srečanja zunanjih ministrov. Sočasno je moral izpolnjevati delovne obveznost za sodelavce MZZ.

Takole je opisal "tipični" dan preteklega tedna v času BSF: "Ob 8.30 sestanek z visokim predstavnikom Nata, nato intervju, sledil je panel s podelitvijo nagrade Pedru Opeki, ob 11. panel o sodelovanju v severnem Jadranu, ob 12.45 srečanje z indijskim MZZ, ob 14. panel s petimi ministri o tematikah Mediterana, ob 15.45 novinarska konferenca z indijskim MZZ, ob 16. še panel o Indo-Pacifiku, po koncu pa takoj na Brdo pri Kranju, kjer smo ob 18. začeli ministrsko srečanje."

Prejel pohvalo

Kljub manjšim logističnim, varnostnim in vsebinskim zapletom Logar celoten teden ocenjuje kot uspešen: "Pa je šlo vse OK. Še več, teden je bil uspešen. Če se je o tem kaj poročalo v naših medijih, ne vem. Če se ni, je to dodaten dokaz, da smo dobro delali. Res sem si oddahnil. Na vsak način se je treba zahvaliti vsem, ki so prispevali k brezhibni izvedbi logističnega, varnostnega in vsebinskega dela. Posebna zahvala gre tudi moji ekipi, ki se je, nesebično, prek vseh normalnih delovnih norm, na račun svojega privatnega časa, maksimalno potrudila, da smo zmogli."

Pohvalo za uspešno delo je Logar prejel tudi od enega od evropskih zunanjih ministrov. Sporočil mu je, da je po dveh obiskih v Sloveniji iz prve roke izvedel, kaj pomeni sLOVEnia: velikodušna in gostoljubna. Prav take pohvale pa so, kot je še zapisal Logar, najboljša nagrada za ves vložen trud.