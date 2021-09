Letos na blejskem strateškem forumu najvišja udeležba visokih gostov

Na Bledu poteka 16. Blejski strateški forum, ki se ga udeležujejo predsednika Evropskega sveta in Evropskega parlamenta ter drugi visoki predstavniki in pomembni gostje. V preteklih letih so se strateškega foruma na Bledu udeleževali tudi že drugi pomembni gostje.

Foruma so se tako udeležili in ga z nagovori začeli Charles Michel, slovenski premier Janez Janša in zunanji minister Anže Logar. Glavni govorec bo predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli.

Med drugim bo forum gostil še predstavnike Češke, Slovaške, Madžarske, Hrvaške in Grčije - Andreja Babiša, Eduarda Hegerja, Viktorja Orbana, Andreja Plenkovića in Kiriakosa Micotakisa.

Srečanja se bosta udeležila tudi kardinal Pietro Parolin, državni tajnik Svetega sedeža, in srbski predsednik Aleksander Vučić.

V letu 2020 poudarek na gostih iz sosednjih držav

V letu 2020 je vlada pod vodstvom Janeza Janše na 15. forum povabila predvsem ministre in premierje sosednjih držav, med drugim so bili med opaznejšimi gosti udeleženci iz tujine. Tako so bili na Bledu lani češki predsednik vlade Andrej Babiš, bolgarski premier Bojko Borisov, italijanski predsednik vlade Giuseppe Conte, poljski premier Mateusz Morawiecki, madžarski predsednik vlade Viktor Orban, predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković in srbski predsednik Aleksander Vučić, pa tudi Thomas Bach, predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja, in Kristalina Georgieva, direktorica Mednarodnega denarnega sklada (IMF).

Foto: STA

V letu 2019 na forumu tudi že vplivni gostje

Na forumu leta 2019 je bilo tako mogoče zaslediti estonsko predsednico Kersti Kaljulaid in enajst zunanjih ministrov. V goste so med drugim prišli šefi diplomacij zahodnobalkanskih držav, pa tudi zunanji ministri Malte (Carmelo Abela), Španije (Josep Borrell Fontelles), Turčije (Mevlut Cavusoglu), Finske (Pekka Haavisto) in Madžarske (Peter Szijjarto). Prav tako so se foruma udeležili predstavniki številnih mednarodnih organizacij in civilne družbe.

Leta 2019 so bili med vidnejšimi gosti tudi Michelle Bachelet Jeria, visoka komisarka Združenih narodov, predsedujoča 73. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov Maria Fernanda Espinosa Garces, evropski komisar za varnostno unijo Julian King, generalni sekretar Unije za Sredozemlje Nasser Kamel in visoki predstavnik za BiH Valentin Inzko.

Bled letos gosti največje število tujih visokih gostov. Foto: STA