Na Bledu Janša, Vučić, Orban, Plenković ... Kakšna bo prihodnost Evrope? #foto

Forum se bo zjutraj začel z uvodnimi nagovori predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela in slovenskega premierja Janeza Janše ter zunanjega ministra Anžeta Logarja. Glavni uvodni govorec na prvem panelu voditeljev bo predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli.

Prvi panel voditeljev bo imel kar enajst govorcev. Ob Michelu, Sassoliju in Janši še srbskega predsednika Aleksandra Vučića, državnega tajnika Svetega sedeža, kardinala Pietra Parolina, premierje Češke, Slovaške, Madžarske, Hrvaške in Grčije - Andreja Babiša, Eduarda Hegerja, Viktorja Orbana, Andreja Plenkovića in Kiriakosa Micotakisa. Sodelovala bo tudi podpredsednica Evropske komisije Dubravka Šuica.

#BSF2021 | This year's Bled Strategic Forum is titled "Future of Europe" with great guests and speakers sharing views on the topic.



More on #BSF 👉https://t.co/JQr8KuwhWY



This year's list of speakers 👇 https://t.co/iCEi5ap8qt