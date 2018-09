"Na strah pred migracijami je treba odgovoriti z okrepitvijo evropske identitete"

V Evropski uniji se vse bolj krepijo razlike, zlasti v ciljih in interesih, pa tudi vrednotah, paradoksalno pa jo ob enotnem trgu skupaj držita brexit in tudi strah pred migracijami, so danes ugotavljali na panelu o prihodnosti EU v okviru Strateškega foruma Bled (BSF).

Na panelu z naslovom Evropska unija: kaj nas drži skupaj je med drugim nastopil državni sekretar na slovenskem zunanjem ministrstvu Iztok Mirošič, ki je razvil tezo, da EU pravzaprav združuje tudi strah pred migracijami. Varnost je eno ključnih vprašanj, ki skrbijo državljane.

Ti so predvsem na lokalni ravni relativno slabo obveščeni o pomenu EU in te strahove bi bilo treba miriti zlasti v lokalnih okoljih, je poudarila profesorica na newyorški univerzi Colette Mazzucelli. Ker ti strahovi ostajajo neodgovorjeni, uspeva populizem, je opozorila. Da bi na to ustrezno odgovorili, je treba okrepiti predvsem evropsko zavest in identiteto, temelječi na skupnih vrednotah.

Državni sekretar na poljskem ministrstvu za evropske in zunanje zadeve Konrad Szymanski se je prav tako zavzel za krepitev skupnih vrednot, interesov in ciljev. Preveč je silnic, ki vlečejo EU narazen. A Poljska ni med njimi, je zagotovil. Poljska je ena najbolj proevropskih držav in vlada pod vodstvom njegove stranke Zakon in pravičnost ne predstavlja nevarnosti za prihodnost EU, je zatrdil.

Tobias Flessenkemper iz mednarodnega evropskega centra Cife je opozoril, da koncept "pravne države", zaradi česar se je Poljska znašla pod drobnogledom Evropske komisije, ni le "legalnost", ampak koncept, ki temelji na demokratičnih vrednotah. Treba je spoštovati tudi institucije, kakršna je Beneška komisija, je opozoril.

A EU vendarle potrebuje "pozitivne zgodbe", se je na drugi strani zavzel Szymanski. Argument, da EU sicer ni popolna, a zunaj je vse še slabše, ne deluje več, je še opozoril.