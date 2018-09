V Metliki protestirali proti postavitvi migrantskih centrov

Civilni iniciativi Metlika in Bela krajina sta pred metliško občinsko stavbo danes pripravili protest proti območnim migrantskim centrom. Zanj sta se odločili, ker menita, da javna naročila urada za oskrbo in integracijo migrantov nakazujejo možnost območnih migrantskih centrov, sta zapisali v vabilu. Zbralo se je nekaj nad 200 protestnikov.

Predstavnica Civilne iniciative Metlika Annemarie Šimec je povedala, da bi radi s protestom dosegli to, da se Belokranjcem prisluhne in njihovim željam ugodi.

"Vse ostaja na predvolilnih obljubah, vsake štiri leta pa so primorani čakati, da se jim spet nekaj obljubi. Bela krajina nima infrastrukture, nima cest, nima nič, migrante pa ja. Ne damo se," je poudarila in dodala, da protestirajo tudi proti neinformiranosti. Opozorila je, da so od pristojnih terjali pojasnila glede omenjenih razpisov, a jih od večine niso dobili, je še dejala Šimčeva.

Zahtevajo umik razpisov, ki vključujejo Belo krajino

Predstavnica Civilne iniciative Bela krajina Maja Kocjan je dodala, da omenjeni razpisi nakazujejo, da bodo migrantski center vzpostavili nekje v Beli krajini. Ker se število nedovoljenih prehodov meje v Beli krajini krepi, tem v kakršnikoli obliki nasprotujejo, "saj vsi vedo, kakšno škodo je s tem utrpelo Obrežje", je opozorila.

Zahtevajo "predvsem, da se umaknejo vsi razpisi omenjenega urada, ki zadevajo Belo krajino. Druga zahteva je, da se okrepi nadzor meje, tudi s pomočjo vojske in da se tej da večja pooblastila".

Če bo treba, bodo protest nadaljevali in območje gradnje migrantskih centrov prometno onemogočili z zaporami, pri čemer si bodo pomagali s težko gradbeno mehanizacijo, je še napovedala Kocjanova.

Protesta v Metliki se je udeležil tudi poveljnik t. i. Štajerske varde Andrej Šiško. Kot je pojasnil, je prišel tako v vlogi poveljnika "varde" kot predsednika gibanja Zedinjena Slovenija.

"Prišli smo z namenom, da podpremo domačine, Belokranjce in Metličane, v njihovih prizadevanjih, da živijo v svobodni ljudovladni državi in hkrati, da se povežemo z ljudmi, ki želijo pomagati pri ustanavljanju Kranjske dežele," je povedal Šiško.

Protestniki ''ustvarjajo preplah in zavajajo''

Direktorica vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov Mojca Špec Potočar je sicer ob napovedi metliškega protesta poudarila, da omenjena naročila še ne pomenijo postavitve takih centrov. Novinarjem je davi povedala, da je urad omenjena "dolgoročna" naročila objavil v okviru svojega rednega delovanja in ker morajo biti pripravljeni na možnost krepitve prihoda migrantov.

"Ker gre za oceno, da bi ob množičnem prihodu migrantov prišlo v naslednjem obdobju, je zato potrebno v skladu z zakonom izpeljati vse potrebne postopke, pri čemer gre za velika in dolgotrajna javna naročila in le za okvirne sporazume, ki se jih bo sprožilo le takrat in če bo prišlo do povečanja prihoda migrantov in ne zato, ker bi to ocenjevali za jutri ali kadarkoli potrebno," je opozorila Špec Potočarjeva.

Kot so ocenili belokranjski župani, metliški župan Darko Zevnik, črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič in njena semiška kolegica Polona Kambič, za protest ni potrebe.

Zevnik je dejal, da jih sicer policijski ukrepi in žična ograja na meji nekoliko motijo, vendar pa so ti upravičeni. Čemas Stjepanovičeva je ocenila, da policija ob meji ukrepa v skladu s pooblastili in da so glede na število nedovoljenih migrantskih prehodov ukrepi ob meji potrebni.

Njuna semiška kolegica Kambičeva pa je poudarila, da organizatorji protesta, ob tem, "da ni glede omenjenega centra nič konkretnega", zgolj "ustvarjajo preplah in zavajajo". Dodala je, da na semiški občini nikakor ne želijo, "da se med ljudi vnašata nemir in strah pred nečim, ker se morda nikoli ne bo zares udejanjilo".