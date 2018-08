Italija bo ladji z rešenimi migranti dovolila pristati na Siciliji

"Ladja Diciotti bo pristala v Catanii," je na Twitterju zapisal minister za promet Danilo Toninelli. "Evropa bo morala zdaj hitro prevzeti svojo vlogo," je dodal, s čimer je namignil, da bodo morale migrante prevzeti druge države Evropske unije.

Viri na notranjem ministrstvu so medtem povedali, da Salvini še ni dal dovoljenja za izkrcanje migrantov. To bodo dovolili šele, ko bo jasno, da bo 177 migrantov šlo nekam drugam.

Notranji minister in vodja skrajno desne Lige je sicer še v nedeljo zagrozil, da bodo rešene ljudi poslali nazaj v Libijo, če jih ne bodo sprejele druge evropske države. Italijansko zunanje ministrstvo je medtem Evropsko komisijo že zaprosilo za koordinacijo porazdelitve teh ljudi.

Na komisiji so potrdili, da so prejeli prošnjo in da se že pogovarjajo z drugimi državami, da bi sprejele migrante. Poudarili so sicer, da reševalne operacije in izkrcanje ne spadajo pod njeno pristojnost, ampak jih ureja mednarodno in nacionalno pravo.

Italijanska ladja Diciotti je v četrtek na območju Sredozemskega morja, kjer je za reševanje pristojna Malta, z ribiške ladje rešila 190 migrantov. Trinajst ljudi, ki so potrebovali nujno medicinsko pomoč, so prepeljali na italijanski otok Lampedusa. Preostalih 177, med katerimi je 34 otrok in šest žensk, naj bi ladja prepeljala na Malto, kar je ta zavrnila.