Italijansko tožilstvo za Salvinija zahteva šest let zapora

Italijansko tožilstvo je v soboto zahtevalo šestletno zaporno kazen za podpredsednika vlade Mattea Salvinija, ker je leta 2019 kot notranji minister preprečil izkrcanje migrantov v Italiji. Premierka Giorgia Meloni je bila do tožilstva kritična, Salvinija sta podprla tudi ameriški podjetnik Elon Musk in predstavnica francoske desnice Marine Le Pen.

Salviniju, vodji skrajno desne stranke Liga, ki sodeluje v vladni koaliciji premierke Meloni, sodijo zaradi domnevnega neupravičenega odvzema prostosti in zlorabe položaja, ker avgusta 2019 kot notranji minister ni dovolil, da bi ladja španske nevladne organizacije Open Arms s 147 rešenimi migranti na krovu pristala v enem od italijanskih pristanišč.

Trdi, da je ravnal v interesu Italije

Migranti so se lahko izkrcali šele po odločitvi tožilstva na Siciliji, ki je odredilo pregled ladje in ugotovilo, da so razmere na njej nevarne. Salvini sicer vseskozi trdi, da je ravnal v interesu Italije in da je njegovo odločitev podprl tudi tedanji premier Giuseppe Conte.

Tožilec Geri Ferrara je na sodišču v Palermu poudaril, da obstaja "eno ključno načelo, ki ni sporno", poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Med človekovimi pravicami in zaščito državne suverenosti morajo v našem na srečo demokratičnem sistemu prevladati človekove pravice," je dejal.

Sojenja se ni udeležil, ga je pa komentiral na družbenem omrežju Facebook

Salvini v soboto na sojenju, ki se je začelo oktobra 2021, ni bil navzoč, se je pa na odločitev tožilstva odzval na Facebooku. "Šest let zapora, ker sem preprečil prihode in branil Italijo in Italijane? Norost. Braniti Italijo ni zločin," je zapisal.

Kritična do tožilstva je bila tudi Meloni, ki vodi najbolj desno italijansko vlado po drugi svetovni vojni. "Neverjetno je, da minister italijanske republike tvega šest let zapora, ker je opravljal svoje delo pri obrambi državnih meja, kot zahteva mandat, ki ga je prejel od njenih državljanov," je zapisala na družbenem omrežju X.

Italija je že dlje časa na udaru povečanega števila prihodov migrantov prek Sredozemlja. Lani je v državo po morju po podatkih notranjega ministrstva v Rimu prišlo več kot 157 tisoč migrantov, leto pred tem pa okoli 105 tisoč. Foto: Twitter/Daily Loud

Medtem ko je Meloni stopila v bran Salviniju, je vodja levosredinske opozicijske Demokratske stranke (PD) Elly Schlein kritiko premierke označila za neprimerno in opozorila na avtonomnost sodstva. Sindikat sodnikov pa je danes očitke iz političnih krogov na račun tožilca označil za nesprejemljiv pritisk.

Salvinija podpira Elon Musk, ki pravi, da je tožilec nor

Podporo je Salviniju izrekel tudi ustanovitelj podjetij Tesla in SpaceX ter lastnik družbenega omrežja X, ameriški milijarder Elon Musk. "Ta nori tožilec bi moral sam iti v zapor za šest let, nor je," je zapisal Musk, ki pogosto izraža protimigrantska stališča.

Salvini, ki je v sedanji vladi minister za promet, je bil deležen solidarnosti tudi od predstavnice francoske skrajno desne stranke Nacionalni zbor (RN) Marine Le Pen. "Ker je Salvini v času, ko je bil notranji minister, želel narediti konec tihotapljenju migrantov in zaščititi italijanske meje, ga zdaj nadleguje pravosodni sistem, ki ga želi utišati," je med drugim zapisala na omrežju X.