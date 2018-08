Salvini zagrozil z vrnitvijo rešenih migrantov v Libijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski notranji minister Matteo Salvini je zagrozil, da bodo 177 rešenih migrantov, ki so že dni tri na ladji sredi Sredozemskega morja, poslali nazaj v Libijo, če jih ne bodo sprejele druge evropske države.

"Ali se bo Evropa odločila Italiji konkretno pomagati, na primer za začetek s 180 priseljenci na ladji Diciotti, ali pa bomo primorani storiti tisto, kar bo za vedno končalo tihotapljenje ljudi," je povedal Matteo Salvini. "To pomeni, da bomo rešene ljudi pospremili nazaj v Libijo," je poudaril.

Evropska unija in Združeni narodi so že večkrat opozorili, da bi vračanje migrantov v Libijo, kjer jim grozita mučenje in zlorabe, pomenilo kršenje mednarodnega prava.

Italijanska ladja Diciotti je v četrtek na območju Sredozemskega morja, kjer je za reševanje pristojna Malta, z ribiške ladje rešila 190 migrantov. 13 ljudi, ki so potrebovali nujno medicinsko pomoč, so prepeljali na italijanski otok Lampedusa. Drugih 177 migrantov naj bi ladja prepeljala na Malto, kar je ta zavrnila.

Italija in Malta odgovornost za rešene ljudi prelagata druga na drugo

Italijanski minister za promet Danilo Toninelli je na Twitterju zapisal, da bi morale biti malteške oblasti za to kaznovane. EU je pozval, naj svoja pristanišča odpre za migrante.

Malteški notranji minister Michael Farruggia pa je sporočil, da je edina rešitev, da migrante prepeljejo v italijanska pristanišča. Res je sicer, da Italijani migrante rešujejo v malteških vodah, a samo zato, da bi jih obdržali stran od italijanskih voda, je povedal.

Državi se sicer že nekaj mesecev prepirata, katera je odgovorna za ljudi, rešene na Sredozemskem morju. Odgovornost prelagata druga na drugo, zaradi česar je na morju po več dni obtičalo že več ladij z migranti.

Malta namerava izgnati 120 migrantov, ki so prišli iz Italije

Malteški premier Joseph Muscat je medtem danes napovedal, da bo v Italijo izgnal 120 migrantov, ki so jih v ponedeljek našli na eni od malteških kmetij, kjer so živeli v nečloveških pogojih v boksih za živino. Po Muscatovih besedah so na Malto prišli iz Italije, ker tam niso našli dela.