Vrnjeni otroci migrantov bolj izpostavljeni nasilju in zlorabam

Nasilje, revščina in pomanjkanje priložnosti niso le najpogostejši vzroki za migracije otrok iz Srednje Amerike, temveč tudi posledice, s katerimi se spoprijemajo otroci, ki so jih vrnili iz Mehike in ZDA, poudarja Sklad ZN za otroke (Unicef) v najnovejšem poročilu.

V poročilu preučujejo vrsto izzivov in nevarnosti, s katerimi se srečujejo otroci begunci in migranti ter njihove družine iz Gvatemale, Hondurasa, Salvadorja in Mehike na begu in v postopkih vračanja, so sporočili iz Unicef Slovenija.

Glede na podatke Unicefa so v prvi polovici letošnjega leta približno 96.216 migrantov s severa Srednje Amerike, med njimi 24.189 žensk in otrok, vrnili iz Mehike in ZDA. Več kot 90 odstotkov so jih deportirali iz Mehike.

''Številni otroci postanejo žrtve tolp''

Migrantom sicer osrednji cilj predstavlja Severna Amerika oziroma ZDA, a mnoge primejo že pri prečkanju Mehike. Nekaterim, med njimi tudi mehiškim migrantom, pa uspe priti tudi v ZDA, a to še ni zagotovilo, da bodo lahko ostali v tej severnoameriški državi.

Milijoni otrok v Srednji Ameriki so žrtve revščine, nasilja, prisilnih migracij in v nenehnem strahu pred deportacijo, je povzela poročilo regionalna direktorica Unicefa za Latinsko Ameriko in Karibe Marita Perceval.

"V številnih primerih otroci, ki so bili poslani nazaj v svoje države, nimajo več doma, kamor bi se vrnili, so globoko zadolženi in postanejo žrtve tolp. Če jih vrnejo v nemogoče razmere, obstaja večja verjetnost, da bodo znova migrirali," je dodala.

Revne družine pogosto najamejo posojila za financiranje migracij v ZDA, kar jih postavi še v bolj neugodno situacijo, ko jih primejo in vrnejo v domovino. Ostanejo namreč brez denarja in ne morejo vrniti posojil, primanjkuje jim celo sredstev za osnovne življenjske potrebščine.

Otroci so žrtve zlorab, mnoge tudi umorijo

Otroci v teh državah pa so tudi pogosto žrtve nasilja, lahko jih ugrabijo in rekrutirajo tolpe, so pa tudi žrtve zlorab, izkoriščanja in umorov. Lani so na primer v Gvatemali zabeležili kar 952 nasilnih smrti otrok. Ker se številni povratniki bojijo nasilja, se niti ne vrnejo domov, saj je to preveč nevarno in postanejo notranje razseljeni.

Unicef poziva vlade k sodelovanju pri implementaciji rešitev za blaženje vzrokov za migracije in varovanju dobrobiti otrok na begu. Percevalova ob tem poudarja, da je bistvenega pomena odpraviti tveganja, s katerimi se spoprijemajo otroci migranti, in temeljne vzroke za množične premike prebivalstva.

Oblasti bi po njeni oceni morale zaščititi otroke na begu, dokler ne dosežejo cilja, jim omogočiti dostop do ključnih storitev ter zagotoviti, da se deportacije izvedejo le, če so v korist otroka. Zagotoviti pa jim je treba tudi zaščito in podporo, ki jo potrebujejo za uspešno reintegracijo.