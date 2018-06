ZN obtožil ZDA resnih kršitev pravic otrok migrantov na meji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih Združenih narodov so od lanskega oktobra na tej meji od staršev ločili več sto otrok in dojenčkov. Gre večinoma za migrante iz Hondurasa, Gvatemale in Salvadorja. Številni bežijo pred nasiljem ali zaradi kršitev človekovih pravic v svojih državah.

V visokem komisariatu so zelo zaskrbljeni zaradi politike "ničelne tolerance", ki jo je uvedla administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa v prizadevanjih za odvračanje nezakonitih migrantov, je poudarila Ravina Shamdasani.

Opozorila je, da je ta politika privedla do tega, da migrante, ki jih ujamejo pri nezakonitem prečkanju meje, kazensko obravnavajo in jim posledično odvzamejo otroke, tudi izredno majhne.

ZDA edina ni ratificirala konvencije ZN o pravicah otrok

V skladu z mednarodnim humanitarnim pravom morajo oblasti v vseh primerih vedno delovati v najboljšem interesu otrok. Zato je zelo skrb vzbujajoče, da ima v ZDA nadzor nezakonitih migracij prednost pred učinkovito skrbjo in zaščito otrok migrantov, je izpostavila tiskovna predstavnica.

Spomnila je, da so ZDA edina država na svetu, ki še ni ratificirala konvencije ZN o pravicah otrok. Kljub temu pa Washington zavezuje mednarodno humanitarno pravo, je poudarila.

ZDA je pozvala k takojšnjemu končanju omenjene prakse. Pri ločevanju družin gre namreč "za arbitrarno in nezakonito vmešavanje v družinsko življenje in pomeni resno kršitev pravic otrok, pa tudi kršitev standardov in načel človekovih pravic".

Na tisoče migrantov in beguncev iz Hondurasa, Gvatemale in Salvadorja vsak teden prečka mehiško-ameriško mejo. Pri tem se takoj predajo oblastem in zaprosijo za azil.

William Spindler iz agencije ZN za begunce je ob tem danes še izpostavil, da je pravica do prošnje za azil temeljna človekova pravica, ki je tudi del zakonodaje ZDA.