Frontex: V Evropi močno upadel pritok migrantov

Število prihodov nezakonitih migrantov v Evropsko unijo po štirih najbolj priljubljenih migrantskih poteh se je v prvih sedmih mesecih letošnjega leta zmanjšalo za 43 odstotkov, je danes sporočila Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex). Migranti za pot do Evrope čedalje večkrat izberejo zahodno in vzhodno sredozemsko pot.