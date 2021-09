Grčija in Slovenija sta močni podpornici širitve Evrope #foto

Po srečanju sta voditelja v kratki izjavi za grške medije izpostavila morebitni naslednji migracijski val, ki bi ga lahko sprožilo aktualno dogajanje v Afganistanu. Prav tako sta se strinjala, da je skrajni čas, da se izpolnijo zaveze, dane državam Zahodnega Balkana v Solunu leta 2003, so sporočili iz urada predsednika slovenske vlade.

Premier Janez Janša je dejal, da sta se z "dobrim prijateljem, grškim predsednikom vlade Kyriakosom Mitsotakisom, pogovarjala o vseh pomembnih temah: covidu, turistični sezoni, prihodnosti Evrope, pa tudi o problemu možnega naslednjega migracijskega vala".

"Veselim se jutrišnje razprave, ko se bomo pogovarjali o prihodnosti Evrope in njeni širitvi. Mnogi voditelji držav Zahodnega Balkana prihajajo v Slovenijo, Grčija in Slovenija pa sta močni podpornici širitve," je še dejal slovenski premier in spomnil, da so se evropski voditelji na vrhu v Solunu v letu 2003 zavzeli za evropsko perspektivo držav Zahodnega Balkana ob izpolnjevanju kriterijev. Foto: KPV

"V času našega predsedovanja bomo skušali prepričati preostale države članice, da je skrajni čas, da naredimo naslednje korake k širitvi," je dejal slovenski premier, ki je ob tem še mnenja, da je treba korak naprej storiti tudi pri vključevanju držav v schengensko območje.

Cepljenje je edini odgovor proti pandemiji

Tudi grški predsednik vlade je pogovore označil za konstruktivne ter dodal, da se Slovenija in Grčija spoprijemata s podobnimi izzivi v povezavi z epidemijo covid-19.

"Vemo, da moramo prepričati prebivalstvo, da so cepiva varna in da je cepljenje edini odgovor, da koronavirus lahko pustimo za sabo," je dejal Mitsotakis. Foto: KPV

Ob tem je poudaril še, da se v zvezi z migracijami ne sme dopustiti, da bi se ponovilo leto 2015. V povezavi z vprašanjem širitve Evropske unije na Zahodni Balkan pa je grški premier prepričan, da je čas, da se po 18 letih po vrhu v Solunu uresničijo obljube, ki so bile takrat dane državam Zahodnega Balkana. "To je prava priložnost za stabilnost v regiji," je še prepričan grški premier.

Predsednik vlade Janez Janša v pogovorih z grškim kolegom Kyriakosom Mitsotakisom Foto: KPV