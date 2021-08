Grška vlada kritična do Cicipasa zaradi izjav o cepljenju

Grške oblasti so se kritično odzvale na izjave teniškega zvezdnika glede cepljenja proti novemu koronavirusu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Triindvajsetletni Atenčan Stefanos Cicipas je sicer eden glavnih obrazov vladne kampanje cepljenja v Grčiji, včeraj pa je 23-letnik dejal, da se bo cepil le, v kolikor bo to obvezno.

"Na to temo se ne spozna, ni opravil študij in raziskav, zato nima dovolj informacij, da si o tem ustvari takšno mnenje," je danes v izjavi za medije dejal tiskovni predstavnik grške vlade Janis Ekonomu.

Ta je pristavil, da je trenutno tretji tenisač sveta sicer vrhunski športnik, a da "ni poklican zato, da bi ocenjeval potrebo po cepljenju ali se spraševal o tem, ali so bila cepiva dovolj testirana".

Cicipas: Nihče ni dejal, da je to obvezno

Stefanos Cicipas ta teden nastopa na mastersu v Cincinnatiju, v eni od izjav pa je dejal, da se ni cepil, ker to za zdaj še ni obvezno za nastopanje na turneji ATP.

Te dni nastopa v Cincinnatiju. Foto: Guliverimage

"Nihče še ni dejal, da je to obvezno. Na eni točki se bom najbrž moral cepiti, o tem sem prepričan. Ampak doslej to tenisačem ni preprečevalo nastopanja na turneji, zato se nisem cepil," je dejal predstavnikom medijev v Cincinnatiju.

"Sem mlad, spadam v kategorijo pod 25 let, po mojem mnenju cepivo še ni bilo dovolj testirano, je preveč novo in ima stranske učinke," je še pristavil.

Dodal je, da ni proti cepljenju, le da ne vidi razloga, zakaj bi se morali ljudje v njegovi starostni skupini cepiti in da to v to nikogar ne bi smeli siliti.

"Tisti, ki so javno izpostavljeni in so se v življenju izkazali z odmevnimi dosežki ter so referenčna točka za mlade in imajo širok družbeni krog, bi morali še toliko bolj razmisliti in biti previdni z izražanjem takšnih mnenj," je ob tem dejal Ekonomu.

Grškemu teniškemu asu se je postavil v bran njegov oče in trener. Foto: Guliverimage/Getty Images

V bran enemu najboljših tenisačev se je postavil njegov oče in trener Apostolos. "Športniki imajo močan imunski sistem, da se zoperstavijo vsakršnim izzivom. Oni se držijo strogih ukrepov, so v nadzorovanem okolju in so podvrženi testom tako rekoč vsak dan."

Cicipas se bo ponoči v Cincinnatiju za mesto v četrtfinalu pomeril z Italijanom Lorenzom Sonegom.