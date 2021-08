Evropa prvič v zgodovini brez Đokovića, Nadala in Federerja

Na teniškem Laverjevem pokalu letos ne bodo nastopili Srb Novak Đoković, Španec Rafael Nadal in Švicar Roger Federer, so organizatorji danes sporočili na družbenih omrežjih tekmovanja, na katerem se merita reprezentanci Evrope in preostalega sveta. Tekmovanje bo letos na sporedu v Bostonu med 24. in 26. avgustom.