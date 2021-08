Po psihičnih težavah vrhunske športnice: Samo, da zjutraj vstaneš, je že zmaga

V torek smo videli, kako se je Naomi Osaka, druga teniška igralka sveta, zlomila in zjokala. Tokrat je novinarska konferenca minila v veliko boljšem vzdušju, mlada Japonka pa je tudi razkrila, zakaj se je borila s psihičnimi težavami in depresijo.

Naomi Osaka je v drugem krogu turnirja v Cincinnatiju premagala Coco Gauff. Japonka je dvoboj dobila po treh nizih in tako pokazala, da zna še vedno igrati tenis in da so do neke mere njene težave z depresijo že pozabljene. Že takoj v intervjuju na igrišču so bile njene besede zelo pomenljive. "Trenutno se toliko stvari dogaja na svetu. Samo, da zjutraj vstaneš, je že zmaga."

Foto: Guliverimage

V torek se je pred novinarji zlomila, zdaj bolj zgovorna

V torek je teniški svet šokirala novica, potem ko je se je na uvodni novinarski konferenci Osaka zlomila in zjokala. A to je bila bolj posledica vprašanja enega izmed lokalnih novinarjev. Po zmagi nad mlado Američanko je bila bolj zgovorna in spregovorila je, zakaj se je umaknila z OP Francije, pozneje pa spustila tudi turnir v Wimbledonu.

Kot da bi bila nehvaležna do nekaterih stvari. Foto: Reuters

Sam se je velikokrat spraševala, zakaj ni želela sodelovati z mediji. Sprašuje se, če je to morda zaradi naslovov v medijih, ko je eden izmed igralcev izgubil in naslednji dan že ni bil več dober.

"Dosežek je že, da te ljudje pridejo gledati. In ne vem natančno, kdaj se sem to začela desenzibilizirati. Zame to ni bil več dosežek in počutila sem se, kot da sem nehvaležna do tega dejstva," je povedala 23-letna teniška igralka, ki se je prvič po težavah pojavila na olimpijskih igrah v Tokiu. Tam je tekmovanje končala v tretjem krogu.

"Jaz moram zadeti le teniško žogico v ZDA, ljudje me pridejo gledati, kako igram …" Foto: Guliverimage

"Noro je, kar se dogaja v svetu"

Turnir v Cincinnatiju je pravzaprav prvi turnir serije WTA, kjer je zaigrala po težavah s tesnobo in depresijo. Sama meni, da je morda k temu nekaj prispevala globalna pandemija koronavirusa. Zato je dobila tudi nov pogled na svet.

"Mislim, da je bilo vse skupaj zaradi covid-19 in mehurčkov zelo stresno. Nisi mogel videti ljudi in ni bilo medsebojnih stikov. Toda gledati stanje v svetu, kako sta Haiti (iz Haitija prihaja njen oče op. p.) prizadela potres in tropska nevihta ter kar se dogaja v Afganistanu, je res noro. Jaz moram zadeti le teniško žogico v ZDA, ljudje me pridejo gledati, kako igram … Biti v tem položaju si želim bolj kot kdorkoli na svetu," je še na novinarski konferenci povedala štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam.