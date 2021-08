Nič kaj dobre napovedi za Rogerja Federerja

V nedeljo je Roger Federer sporočil, da bo moral še enkrat na operacijo kolena. Baselčan prav veliko o svoji poškodbi ni razkril. Povedal je le, da bo nekaj časa preživel na berglah in da ga nekaj mesecev ne bomo videli na igrišču. Tudi leta 2020, ko je imel prvi dve operaciji, so bile informacije o njegovem zdravstvenem stanju zelo skope. Sporočili so le, da ima težave z meniskusom.

Ortopedski kirurg dvomi, da gre za manjšo poškodbo

Napovedi si je na daljavo upal postaviti Nicholas DiNubile, ortopedski kirurg iz Philadelphie, ki sicer Federerja ni nikoli zdravil. Za New York Times je razkril, da ga nekoliko skrbi za 40-letnega teniškega igralca. "Ni nujno, da več operacij pomeni, da bo bolje. V tem trenutku je težko verjeti, da se ubada z manjšo poškodbo, kot je raztrganina meniskusa. Lahko gre za artritis ali poškodbe hrustanca, ki se pokažejo šele čez čas."

Roger Federer je v svoji karieri zelo redko zahteval zdravniško pomoč. Foto: Gulliver/Getty Images

Bo koleno zdržalo največje napore?

DiNubile je takšno diagnozo postavil na podlagi Federerjevih besed, da bo moral biti kar nekaj časa na berglah. Meni, da v tem primeru artroskopska operacija ne bo pomagala, ampak bi lahko poskusil z regenerativno medicino oziroma zdravljenjem z lastnimi celicami.

"Njegovo koleno bi bilo lahko boljše, a vprašanje je, ali bo zdržalo največje napore. Še posebej v današnjem fizičnem tenisu in proti mlajšim nasprotnikom, ki imajo neomejeno energije," meni specialist za tovrstne poškodbe.

Nekdanji trener meni, da je Federer v dobrih rokah Paul Annacone in Roger Federer sta sodelovala med letoma 2010 in 2013. Foto: Gulliver/Getty Images

Enega najboljših teniških igralcev vseh časov veliko bolje pozna trener Paul Annacone, s katerim sta sodelovala med letoma 2010 in 2013. "Nikoli ni dal vedeti, kaj se v resnici z njim dogaja in ali ima kakšne težave s poškodbami. Vedno je bil videti v dobri formi, tudi če ni bil," je dejal ameriški trener.

Annacone verjame, da je njegov nekdanji varovanec v dobrih rokah in da njegova ekipa zelo dobro skrbi zanj. A tudi on se zaveda, da bo enkrat prišel čas, ko se bo moral 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam posloviti. Želi si le, da se bo poslovil, ko bo to sam želel, ne takrat, ko ga bodo v to prisilile poškodbe.