Federer: Mnogi si ne predstavljajo, kako težko je

"Tokrat je bilo malo drugače"

Roger Federer sprva ni imel namena praznovati svojega 40. rojstnega dneva, saj je imel namen igrati na OI v Tokiu. Te je kasneje odpovedal in na Ibizi v krogu najbližjih praznoval svoj okrogli rojstni dan.

"Običajno sem na svoj rojstni dan na kakšnem turnirju in sredi priprav, tako da nisem imel velikih zabav. Zjutraj se zbudiš in se spomniš, da imaš rojstni dan. Tokrat je bilo malce drugače. Počasi smo šli v ta dan in lepo smo praznovali."

Družina ga spremlja skoraj na vseh turnirjih. Foto: Guliverimage

Švicar si lahko v življenju privošči vse, tako da ga je verjetno težko presenetiti. Kljub vsemu premoženju, ki ga ima, so ga najbolj razveselile risbe njegovih otrok, prav tako pa ga je razveselil video njegove fundacije. Dobil je čestitke iz Zambije, Malawija, Zimbabveja, Južne Afrike … Ganile pa so ga tudi čestitke nekaterih teniških igralcev.

"Še vedno sem ganjen, ko se name spomnijo Pete Sampras, Bjorn Borg ali Stefan Edberg. Poslali so mi tudi čestitke. To se mi zdi nekaj neverjetnega, saj so bili vsi trije moji idoli, ko sem bil mlad," je povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov, ki pa se ne obremenjuje s svojimi leti.

Roger Federer rad spremlja tekme nogometnega kluba Basel. Foto: Guliverimage

"Ko se zjutraj zbudim, ugotovim, da je vse isto kot prej. Malo me spominja na prag tisočletja, ko so govorili, da bodo vsa računalniška omrežja odpovedala. In potem se ni zgodilo nič. Mislim, da je to 'kul' starost in veselim se vsega, kar še prihaja," pove Roger, ki v šali doda, da se resnično počuti kot v svojih poznih dvajsetih.

Veliko podporo mu nudi tudi žena Mirka. Foto: Guliverimage

"Mislim, da si mnogi ne predstavljajo, kako težko je usklajevati med otroki, družino in športno kariero." Foto: Guliverimage

Baselčanu je na teniških igriščih uspelo doseči vse. S svojimi uspehi je nadaljeval tudi takrat, ko je postal oče. Danes je oče štirih otrok, kar je za vrhunskega športnika vse prej kot enostavno.

"Mislim, da si mnogi ne predstavljajo, kako težko je usklajevati med otroki, družino in športno kariero. Vedno ste nekoliko v dvomih, ali je res vse popolno. Toda zadnjih 12 let, ko sta prišli dekleti in pet let kasneje še fanta, sem ponosen na to. Da smo v tem posebnem življenjskem slogu ostali družina in da mi je z Mirko še vedno lepo."

Vse bi še enkrat doživel, a brez stresa

Jasno je, da se njegov konec kariere vse bolj približuje koncu. A kot kaže, se življenja po končani karieri ne boji. Sam pravi, da je kot igralec že veliko doživel, a bi vseeno pritisnil na poseben gumb in še enkrat vse doživel brez stresa, ki ga doživlja kot igralec.

"Rad bi šel pogledat, kako na Japonskem cvetijo češnje. Rad bi Pritisnil bi poseben gumb. Foto: Guliverimage bil del finala lige NBA, NHL in NFL in se ob tem ne spraševal, kako vse skupaj uskladiti s svojimi treningi. To bo povsem nova izkušnja. Z otroki bi rad obiskal številne narodne parke, kar si z Mirko že dolgo želiva. Prav tako bi se rad naučil igrati inštrument … Malo sem igral klavir, zdaj bi poskusil igrati še saksofon," je še za Schweizer Illustrierte povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.